Estuve en Antalya. La COP31 terminó el domingo 22 de noviembre, dos días después de lo previsto y sin su acuerdo político central. Más de treinta países rechazaron el llamado Pacto de Antalya en la plenaria final: unos porque el texto ni siquiera mencionaba los combustibles fósiles, otros porque no traía cifras claras de financiamiento para la adaptación. Hubo quien la llamó la peor COP de la historia.

Entiendo la frustración. Pero después de más de veinte años en estas cumbres he aprendido a separar dos cosas que solemos mezclar: la diplomacia climática, que avanza a tropezones, y la economía del clima, que se mueve todos los días, con o sin comunicado final.

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Mientras la plenaria se trababa, la plomería siguió funcionando. Se adoptaron decisiones sobre los dos mecanismos del Artículo 6 del Acuerdo de París: el comercio bilateral de reducciones de emisiones entre países y el nuevo mecanismo de créditos supervisado por Naciones Unidas. En la cumbre de líderes sobre metano se anunciaron más de 480 millones de dólares para acelerar su reducción. Y por primera vez una presidencia de COP incluyó los residuos y el metano entre sus diez prioridades. Nada de eso necesitó un pacto.

Fuera de las salas de negociación, la señal es todavía más clara. Los países compradores bajo el Artículo 6 siguen buscando reducciones con autorización soberana. Las aerolíneas necesitan créditos elegibles para cumplir con el esquema de la aviación internacional. Europa ya cobra en frontera el carbono de las importaciones de acero, aluminio, cemento y fertilizantes. Y los clientes, sobre todo los que compran a nuestros exportadores, preguntan cada vez con más precisión por la huella de lo que compran. Esa demanda no se negocia en una plenaria. Se firma en contratos.

Ahí es donde Colombia hizo bien su tarea. La delegación que encabezó el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, regresó de Turquía con instrumentos concretos. Firmó con Singapur, uno de los compradores más activos y exigentes del Artículo 6, un memorando de entendimiento para cooperar en mercados de carbono. Avanzó con República Dominicana en un corredor de conservación marina en la Cordillera Beata. Firmó con el World Resources Institute una declaración conjunta para apoyar técnicamente las prioridades de la Agenda ABC, y logró que Colombia sea la sede del taller regional del Fondo para el Medio Ambiente Mundial en marzo de 2027. Además, Colombia se convirtió este año en el primer país en presentar su segundo Informe Bienal de Transparencia. El director del Ideam lo resumió con una frase que comparto: la transparencia debe convertirse en inversión.

Ese es exactamente el orden correcto. Primero datos confiables, después reglas claras, luego contratos. Un comprador soberano como Singapur paga por toneladas verificadas, autorizadas y registradas sin doble contabilidad. Cada informe entregado a tiempo, cada sistema de monitoreo fortalecido, cada memorando que se convierte en acuerdo de implementación acerca a Colombia a ese comprador.

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Queda una pieza que se decide en casa, y el Ministerio ya la tiene identificada. En octubre, el ministro Arjona anunció que el Gobierno buscaría que el 100% del impuesto al carbono pudiera cubrirse mediante la no causación, es decir, con créditos de proyectos colombianos. Es la propuesta correcta y coincide con lo que planteó la Agenda ABC. Ese mecanismo es el que hace que una empresa colombiana financie la conservación de un bosque en el Guaviare o la captura de metano en un relleno sanitario, en lugar de limitarse a pagar el tributo. En plena discusión fiscal conviene recordar que ambos objetivos caben: la tarifa puede subir para atender las necesidades de recaudo, y la no causación puede ampliarse para que ese esfuerzo se convierta en inversión en los territorios. Son palancas distintas, y no hay que escoger entre ellas.

Desde donde lo veo, la lección de Antalya para Colombia es sencilla. Las COP seguirán tropezando. Pero la demanda de reducciones verificadas, la regulación que les pone precio y el capital que busca proyectos bien estructurados siguen creciendo, cumbre tras cumbre. Los países que lleguen a ese mercado con datos, reglas y proyectos listos serán los que capturen el valor.

Colombia llegó a Antalya con la casa en orden y salió con socios. Ahora toca convertir esos memorandos en contratos.