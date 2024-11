Mujer tiene a un hermano y un sobrino detenidos en el contexto electoral en Venezuela: "Mi hermano ha convulsionado dos veces por el maltrato"

Carla Quevedo es hermana de Isaac Quevedo de 25 años de edad y tía de Diego Urbina de 22 años, ambos detenidos en Boconó, estado Trujillo, el 28 de julio del 2024, en el marco del contexto electoral.

Carla señaló que sus familiares en un principio fueron trasladados a Valera y luego el 28 de agosto a la Cárcel de Tocuyito, donde sólo han podido verlos una vez.

"Lo vi cabizbajo, me comentó que lo han maltratado muchísimas veces, que la comida es pésima, que la comida tiene animales, que le dan agua una sola vez", indicó Carla Quevedo.

Señaló que su hermano Isaac Quevedo es un paciente convulsivo con tratamiento prolongado y de por vida. "Me dijo que los medicamentos no se los están suministrando, que se los suministraban un día sí y un día no, aparte de eso ha convulsionado dos veces dentro del penal".

Carla explicó que su hermano convulsiona cuando está molesto o tiene mucho dolor. "Estaba muy molesto y tenía mucho dolor porque me golpearon muchísimo", eso le dijo Isaac, quien además tiene marcas en el cuerpo por las torturas.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia continúa apoyando a las víctimas y exigiendo respeto a la integridad física y moral de los detenidos.