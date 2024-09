En ese punto estamos todos: la foto de la Tierra que Carl Sagan describió como "una mota de polvo suspendida en un rayo de sol"

La famosa imagen de la Tierra, conocida como "Punto Azul Pálido", forma parte del primer "retrato" del sistema solar tomado por la sonda Voyager 1.

Esta histórica imagen, capturada el 14 de febrero de 1990, se convirtió en una representación icónica de nuestro planeta desde el espacio.

VEA TAMBIÉN Estas son las mejores imágenes que podrá ver de un eclipse de Sol recorriendo la Tierra o

El "Punto Azul Pálido" fue tomada a una distancia de 6 mil millones de kilómetros del Sol. Esta imagen fue bautizada así debido a que la Tierra aparece como un pequeño punto de luz en medio de un rayo de luz dispersa.

La Voyager 1 se encontraba saliendo del sistema solar, más allá de Neptuno, cuando los responsables de la misión le ordenaron mirar hacia su hogar por última vez. La sonda capturó una serie de 60 imágenes que fueron utilizadas para crear el primer "retrato familiar" de nuestro sistema solar.

En estas imágenes, además de la Tierra, se pueden apreciar Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter y Venus.

VEA TAMBIÉN Así se formó la curiosa piedra en forma de hongo hallada por el rover Perseverance en Marte o

La imagen del "Punto Azul Pálido" inspiró el título del libro del científico Carl Sagan, "Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space".

En esta obra, Sagan reflexiona sobre la importancia de nuestro planeta en el vasto universo, describiendo la Tierra como nuestro hogar y un lugar frágil en el inmenso océano cósmico.