Corredora celebró antes de cruzar la línea de meta y se quedó sin medalla en el campeonato europeo de atletismo

Un hecho insólito ha conmocionado al mundo del deporte luego de que una corredora española se quedara sin medalla por celebrar antes de cruzar la línea de meta en el campeonato europeo de atletismo.

La protagonista de esta inusual escena es la atleta española Laura García-Caro, quien participó en la prueba de 20 kilómetros de marcha atlética, en la que quedó segunda tras celebrar un triunfo que le fue arrebatado antes de cruzar la meta.

Durante la última recta de la pista, la campeona olímpica Antonella Palmisano ya había cruzado la meta, consiguiendo así la medalla de oro, detrás de ella cruzó la italiana Valentina Trapletti, quien se quedó con el galardón de plata.

García-Caro venía detrás de ambas saboreando la medalla de bronce, pero su extremada confianza le arrebató el tercer puesto, pues a unos metros de la línea de meta se puso a celebrar.

Sin embargo, no contaba con que la corredora ucraniana Ludmila Olyanovska venía pisándole los talones y mientras la española levantaba el brazo en señal de triunfo sin haber cruzado la meta, la ucraniana la sobrepasó en el sprint final.

De esa manera, Olyanovska se quedó con la medalla de bronce, por la que la española había celebrado tanto sin haber asegurado su tercer puesto como correspondía.

En el video que ha circulado en redes sociales, se ve el momento en el que el rostro de la española cambia de alegría a asombro cuando ve que fue superada por la ucraniana en cuestión de segundos.

Las críticas en su contra no se hicieron esperar, ya que varios internautas aseguraron que la atleta dio por hecho algo que aún no tenía ganado.

“Pobrecilla”, “La manera más cruel de perder una medalla”, “Lamentable es poco”, “Vergüenza ajena”, “Regla número 1: No festejes hasta cruzar la meta”; “No me puedo creer que sigan pasando estas cosas” y “Define mediocridad”, son algunos de los comentarios.

Sobre esto, al finalizar la carrera, la española confesó en una entrevista que “pensó que la tenía” y que no se dio cuenta cuando si rival llegó tan rápido, porque pensó que no la “pillaba”.

“En la última vuelta lo iba dando todo, estaba bastante reventada y al final, de hecho, he intentado esprintar lo antes posible porque sabía que un esprint final no iba a ser lo mejor para mí. Quería intentar dejar la mayor ventaja posible ante ellas”, explicó.

García-Caro añadió que: “En el 300 y en el 200 iba mirando para atrás porque sabía que la llevaba relativamente cerca, pero en el 100 he vuelto a mirar y vi que la llevaba más o menos a 50 metros. He intentado esprintar a tope con lo que tenía. Pensaba que no me pillaba y después, ni la he sentido. Pensaba que ya lo tenía”.

La española aseguró que estaba muy concentrada y que pese a que se le ve celebrando “al final lo iba dando todo. En el 100 iba dando todo lo que tenía”.

“Igual creía que lo tenía ahí. No sé si me confié, en el 400 di todo lo que tenía. Llevaba la bandera. Realmente sí que iba dando todo, sabía que la carrera no había acabado y por eso miraba para atrás. No estoy nada contenta con este final, espero que en otra ocasión sea distinto”, puntualizó.