Esto es lo que busca la investigación en la denuncia presentada por la boxeadora argelina Imane Khelif en París

Aunque los Juegos Olímpicos de París 2024 han culminado, parece que muchas polémicas que se han generado alrededor del evento deportivo más importante del mundo aún siguen dando de que hablar.

Este es el caso de la polémica que rodeó a la medallista olímpica argelina Imane Khelif, quien se vio envuelta en una polémica por su condición de hiperandrogenismo que ponía en duda su género y que presentó una denuncia por ciberacoso.

La ganadora de la medalla de oro en el peso wélter (-66 kg) presentó una denuncia por el ciberacoso que ha sufrido desde el inicio de la competencia, en la que se le acusó de ser transgénero luego de la pelea que tuvo con la italiana Angela Carini, quien solo duró 46 segundos en el ring.

La denuncia, presentada por su abogado Nabil Boudi, fue entregada a un grupo especial de la Fiscalía de la ciudad anfitriona de los juegos, con el objetivo combatir los mensajes de odio con los que ha tenido que lidiar la boxeadora argelina.

En el comunicado, se detalló que “tras ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, la boxeadora Imane Khelif ha decidido liderar una nueva lucha: la de la justicia, la dignidad y el honor”.

“La señora Khelif se puso en contacto con la empresa, que ayer presentó una denuncia por actos de ciberacoso agravado por el centro anti-odio en línea de la fiscalía de París”, añade el escrito.

Además, se específica que la investigación criminal “determinará quién inició esta campaña misógina, racista y sexista, pero también tendrá que centrarse en quienes alimentaron este linchamiento digital”

“El injusto acoso sufrido por el campeón de boxeo seguirá siendo la mayor mancha de estos Juegos Olímpicos”, puntualiza el documento.

Imane Khleif conquistó el viernes pasado la medalla de oro olímpica del peso wélter (-66 kg) que fue celebrada por miles de aficionados de su país.

Khelif logró su primer título olímpico al batir a la china Yang Liu por decisión unánime y lo celebró dando la vuelta al ring de la pista central de Roland Garros levantada en volandas por su equipo.

El triunfo culmina un recorrido de Khelif por estos Juegos que estuvo envuelto en críticas de algunas rivales y políticos conservadores como Donald Trump, que pusieron en duda que sea una mujer debido a que el año pasado no superó una prueba de género en el Mundial femenino.

La Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que descalificó a Khelif y Lin de su Mundial el año pasado, dijo esta semana que ambas fueron sometidas a "pruebas genéticas que demuestran que son hombres".

Del otro lado, tanto el Comité Olímpico Internacional (COI), que le retiró la organización del boxeo olímpico a la IBA por falta de transparencia, como los gobiernos de Argelia y Taiwán han defendido enérgicamente a sus boxeadoras, afirmando que nacieron y se criaron como mujeres.

Ante la controversia, el padre de la deportista ha querido limpiar el nombre su hija quien fue criada en una humilde aldea rural situada a 10 kilómetros de la ciudad de Tiaret.

Khelif exhibió con orgullo una foto de su hija a la edad de siete u ocho años, en la que se le ve sonriente con el pelo trenzado. Además, él mostró toda una serie de documentos de identidad y partidas de nacimiento.

"Mi hija era más fuerte y la otra más débil", explicó este obrero soldador al referirse de la victoria de Imane Khelif.

La polémica estalló cuando la italiana Angela Carini, primera oponente de Khelif, abandonó entre lágrimas tras solo 46 segundos de combate, en los que recibió varios fuertes golpes en el rostro.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir (...) Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", declaró la italiana.

Sus declaraciones causaron controversia alrededor del mundo e hicieron que se abriera un debate sobre el género de la argelina, a quien el Comité Olímpico Internacional defendió señalando que “nació mujer, fue registrada como mujer, vive su vida como mujer y boxea como mujer”.