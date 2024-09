La puya del técnico de Perú a la Selección Colombia previo a su partido por la eliminatoria: “no busco ese tipo de ventajas”

Este viernes 06 de septiembre continúa la jornada 7 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 que inició con una goleada por parte de Bolivia a Venezuela 4-0 y seguirá con el juego entre Argentina y Chile.

Uruguay vs. Paraguay retoman la jornada este viernes y le seguirán Brasil vs. Ecuador y, casi en simultaneo, Perú Colombia.

Precisamente, sobre este último partido habló el argentino Jorge Fossati, el técnico de la Bicolor, quien se refirió al cambio de escenario que hubo sobre la marcha, pues el partido ahora se disputará en el estadio Nacional de Lima, ante el estado de la cancha del Monumental, y aseveró que no se hizo por buscar alguna ventaja.

“Ahora cambiamos nuevamente de escenario, porque el Monumental no está en condiciones. Hubo un festejo del centenario de Universitario y la cancha quedó en malas condiciones y otras condiciones que se habían acordado. Por eso se decidió volver al Monumental, no para sacarle ventaja a nadie, te repito. No te pongo con 40 grados a las 3 de la tarde, no busco ese tipo de ventajas. Por ahí al revés si, el que las tiene hechas, tiene sospechas”, dijo el entrenador de Perú.

El comentario de Fossati se refirió al partido en Barranquilla que disputaron Colombia y Uruguay por la jornada 3 de estas eliminatorias, en el que el cuerpo técnico de la ‘Tricolor’ eligió el horario de las 3:30 p.m. para obtener cierta ventaja de campo; sin embargo, el partido terminó 2-2.

Además, el técnico argentino explicó por qué quería jugar en el Monumental: “Es que nosotros habíamos cambiado por una simple razón. En el Monumental entra el doble que, en el Nacional, porque a mi gusto, el campo de juego era mejor el del Monumental. Yo no ando buscando ventajitas, ni te voy a jugar a una hora inapropiada, en el medio del calor, ni te buscaré eso. La Federación Peruana tampoco lo hace”.

La selección peruana está urgida de resultados, pues marcha última en la eliminatoria, por lo que espera en esta doble fecha eliminatoria obtener los tres puntos de local y aruñar por lo menos uno en su visita a Ecuador; mientras que Colombia marcha tercera y buscará una buena cosecha de puntos.