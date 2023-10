Así fue como Karol G se juntó con Shakira a grabar ‘TQG’: “La colombianada más chimba que me ha pasado en la vida”

La artista colombiana Karol G confirmó gira latinoamericana de su ‘Mañana será Bonito Tour’ que iniciará el 01 de diciembre en Medellín, con algo que ella ha denominado el ‘Mañana será bonito fest’, retomará en febrero del 2024 por México y de ahí seguirá por Guatemala, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Venezuela, Bogotá (Colombia), Perú, Chile, Argentina, Paraguay y Brasil, hasta el momento.

La artista oriunda de Medellín también concedió una entrevista a Noticias RCN en la que habló de aspectos de su crecimiento como artista, lo que extraña, lo que no le gusta de la fama y lo que ha logrado.

VEA TAMBIÉN Karol G llega a Venezuela con su tour 'Mañana será bonito' o

“Me siento como en una nube por lo que me está pasando y creo que no he aterrizado, pero extraño muchas cosas del proceso como cuando cantaba en una discoteca y sentía a la gente cerquita, eso es una energía muy bonita; también extraño hacer cosas con mi familia en Colombia que antes podía y ahora no”, señaló.

A la charla, agregó que lleva 17 años trabajándole a su carrera artística, desde que apareció en el Factor XS, con sus padres como apoyo y cuenta que gracias a una situación adversa por la que atravesó en su vida, se dio cuenta que lo que estaba haciendo era muy genérico.

“Hubo un momento de mi vida, como un disruptivo que me hizo clic, estaba pasando por una situación personal que para mí era muy difícil ocultar, no lo podía ocultar en los escenarios, en mi vida normal, le dije a mi equipo que no me programaran nada porque no lo podía controlar y pensé ‘yo soy cantante, yo hago música, yo escribo canciones de mis vivencias personales’”, comentó.

“Si mi Karol G de ahora le habla a la de antes, porque siempre me tuve mucha fe a pesar de las adversidades, le diría que sentía que me estaba volviendo algo genérico, de lo que ya había, y por eso siento que perdí mucho tiempo”, agregó ‘la Bichota’.

VEA TAMBIÉN Karol G está imparable y será portada de importante revista de moda o

También hubo tiempo para hablar de su gente colombiana: “Colombia para mi es todo, lo juro que hablar de mi tour en Colombia me da ansiedad, me dan nervios, me enferma, de todo; quería hacer el show de Medellín en un lugar en el que cupieran todos, que nadie se quede por fuera, estuvimos mucho tiempo buscando y al final por seguridad nos dijeron que lo hiciéramos en el estadio”.

Sobre ‘TQG’, la canción que grabó junto a su compatriota Shakira, aseveró que fue algo que llegó de manera inesperada: “Yo me dejo sorprender, lo que me pasó con Shakira llegó en el camino, se me dio, nunca me lo había imaginado, nunca me hubiera imaginado salir con ella a celebrar un premio, eso fue real de mi corazón, yo creo que es la colombianada más chimba que me ha sucedido en la vida”.

“Soy una persona ordinaria cualquiera que está viviendo una cosa como esta y es imposible no llorar, Karol G es la primera artista latina que está haciendo giras de estadio en Estados Unidos desde hace 28 años, Selena Quintanilla hizo como dos y no entiendo por qué no había pasado antes”, concluyó 'La Bichota'.

Esta es la entrevista de Karol G con Noticias RCN