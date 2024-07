"Pasé por la etapa del miedo": Don Omar revela detalles sobre el cáncer que padeció

William Omar Rivera, más conocido por su nombre artístico Don Omar, habló sobre el momento en el que fue diagnosticado con cáncer.

En medio de una entrevista con el programa digital 'El show de Piolín', el artista reveló detalles de lo que sintió y pensó en el momento en el que los doctores le informaron sobre su enfermedad.

"Pasé en algún momento de esa etapa del miedo a la etapa de la paz, cuando literalmente le dije a Dios '¿sabes qué? Yo creo que he vivido todo lo que quiero, creo que he recibido todo lo que no me merecía', yo llegué a un momento en el que levanté la mano y dije, 'que sea lo que tu digas', indicó el artista.

VEA TAMBIÉN La imagen con la que Don Omar anunció a sus seguidores que padece cáncer o

Además manifestó que, gracias a una detección temprana, pudo tomar el tratamiento adecuado para actuar rápidamente y erradicar la enfermedad.

“Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”, indicó Omar tras ser intervenido para erradicar el cáncer.

El puertorriqueño anunció en el mes de junio, desde la red médica Orlando Health, ubicada en Florida, Estados Unidos, que había sido diagnosticado con cáncer.

“Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto”, escribió el artista.

En ese momento, Don Omar no confirmó que tipo de cáncer padecía ni tampoco dio detalles del momento exacto en el que fue diagnosticado.

VEA TAMBIÉN "Ahora queda recuperarme": Don Omar da un parte que genera ilusión horas después de intervención quirúrgica por diagnóstico de cáncer o

Sin embargo, la noticia no pasó desapercibida por sus seguidores quienes rápidamente se pronunciaron al respecto.

“Amén. Amén mi niño. El nuevo comienzo de muchos más milagros, y más tú qué sabes lo que es la fe. Dios contigo”, “Así es que es. Despierta, Visualiza y Decreta. Usted es el ser de la virtud, la templanza y la Fe” y “Bendiciones siempre y para delante”, indicaron sus seguidores.

Cabe señalar que dicho diagnóstico se conoce en medio de la gira musical 'Backtoreggaeton' que en la que el artista se encuentra.