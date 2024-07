Así reaccionaron líderes republicanos y demócratas a la renuncia de Joe Biden a la reelección en Estados Unidos

Este domingo 21 de julio se conoció la noticia sobre la renuncia del presidente estadounidense Joe Biden a la candidatura del Partido Demócrata en las elecciones de noviembre.

Biden, que pretendía lograr un segundo mandato en la Casa Blanca, declinó su aspiración a través de un comunicado en el que consideró su determinación como “lo mejor para su partido y para el país”.

“Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato”, señaló.

Tras conocerse su decisión, varios miembros del Partido Demócrata y del Partido Republicano se pronunciaron.

“Si Joe Biden pone fin a su campaña de reelección, ¿Cómo puede justificar su permanencia como presidente? No postularse para la reelección sería una admisión clara de que el presidente Trump tuvo razón desde el principio en cuanto a que Biden no estaba lo suficientemente en forma mentalmente para servir como Comandante en Jefe. No hay término medio”, escribió J.D. Vance, senador de Ohio y candidato a vicepresidente de la campaña de Donald Trump.

Por su parte, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, señaló que “Biden ha sido un presidente extraordinario que ha hecho historia: un líder que ha luchado duro por los trabajadores y ha logrado resultados sorprendentes para todos los estadounidenses. Pasará a la historia como uno de los presidentes más impactantes y desinteresados”.

El líder republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, afirmó que Biden debe dimitir como presidente de Estados Unidos "inmediatamente".

"Si Joe Biden no está en condiciones de presentarse a la presidencia, no está en condiciones de servir como presidente. Debe renunciar al cargo inmediatamente", dijo Johnson en un comunicado.

La expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también emitió un pronunciamiento a través de sus redes sociales: "El presidente Joe Biden es un estadounidense patriota que siempre ha puesto a nuestro país en primer lugar. Su legado de visión, valores y liderazgo lo convierten en uno de los presidentes más importantes de la historia de Estados Unidos. Con amor y gratitud al presidente Biden por creer siempre en la promesa de Estados Unidos y brindarle a las personas la oportunidad de alcanzar su realización".

Aunque no se conoce quien reemplazará a Biden como candidato del Partido Demócrata en las presidenciales de noviembre, muchas han sido las voces en el interior del partido que se han sumado en apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris. Ese fue el caso de Hillary y Bill Clinton.