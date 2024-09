Donald Trump descarta postularse a la presidencia de EE. UU. en 2028 si pierde las elecciones contra Kamala Harris

El candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en las últimas horas que si pierde la elección del próximo 5 noviembre no volverá a presentarse en 2028, según una entrevista difundida este domingo.

"No, no me veo postulándome de nuevo. Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto", respondió el expresidente de 78 años a una pregunta en el programa Full Measure sobre si volvería a presentarse.

Trump dijo sin embargo que espera tener "éxito" en las urnas el 5 de noviembre.

El republicano se encuentra cabeza a cabeza en la carrera contra la candidata demócrata Kamala Harris, inclusive en los estados clave donde probablemente se decidirá la elección.

El Partido Demócrata vio resurgir su apoyo después de que el presidente Joe Biden, de 81 años, se retiró de la contienda tras un catastrófico desempeño en un debate televisivo contra Trump.

Trump perdió ante Biden en 2020, pero se negó a aceptar la derrota y diseminó entre sus simpatizantes la idea de que la elección le fue "robada", así como diversas teorías de la conspiración.

Por su parte la candidata demócrata Kamala Harris desafió este sábado a su oponente republicano Donald Trump a un segundo debate presidencial, en el canal CNN el 23 de octubre, pocos días antes de las elecciones en Estados Unidos.

"La vicepresidenta Harris está lista para otra oportunidad de compartir escenario con Donald Trump. Él debería tener ningún problema en aceptar este debate", dijo la directora de campaña, Jen O'Malley Dillon, en un comunicado.

Hasta el momento, Trump no se ha pronunciado al respecto, sin embargo, en ocasiones anteriores aseguró que no participaría en un segundo debate presidencial con Harris tras argumentar que fue él el que ganó el primero.

“¡No habrá tercer debate!”, escribió en un mensaje en el que sumó, a continuación, la razón por la cual rechaza la idea: “cuando un boxeador pierde una pelea, lo primero que dice es ‘quiero una revancha’”.

A 46 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Kamala Harris y Donald Trump intensifican sus campañas.

La candidata demócrata Kamala Harris participó este jueves en un evento en Michigan junto a la reconocida periodista y presentadora de televisión estadounidense Oprah Winfrey.

A través de pantallas y de forma remota, figuras de Hollywood como Jennifer López, Meryl Streep, Julia Roberts, Chris Rock y Ben Stiller elogiaron a la vicepresidenta en el evento "United for America" (Unidos por Estados Unidos).

Muy al estilo de su programa de entrevistas, Winfrey comenzó preguntándole a Harris sobre la repentina oportunidad que se le presentó de ser nominada tras el retiro de la candidatura del presidente Joe Biden a la reelección.

"Todos tenemos esos momentos en nuestras vidas en los que debes dar un paso adelante", respondió la demócrata, de 59 años, en el escenario de Míchigan, uno de los siete estados indecisos clave que podrían decidir la elección del 5 de noviembre.

Mientras tanto, su rival, el republicano Donald Trump, asistió a un evento sobre antisemitismo.

Trump adoptó un tono más adusto en un evento antisemita en Washington y acusó a Harris de no respaldar a Israel después de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista palestino Hamás.