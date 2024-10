Donald Trump llamó a Kamala Harris "vicepresidenta de mie#@$&!" y la demócrata no se quedó callada

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de noviembre, insultó a su rival demócrata, Kamala Harris, a quien catalogó como una “vicepresidenta de mierda”.

Durante un discurso en el estado clave de Pensilvania, Trump instó a los asistentes a no votar por Harris, al tiempo que la criticó por su gestión migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México.

VEA TAMBIÉN Donald Trump reafirma que no va a participar en un segundo debate presidencial con Kamala Harris o

“Así que tienes que decirle a Kamala Harris que ya has tenido suficiente, que no puedes soportarla más. No te soportemos, eres una mierda de vicepresidenta, eres la peor vicepresidenta. Kamala, estás despedida, lárgate de aquí”, sentenció.

El magnate republicano continuó su discurso argumentando que el presidente Joe Biden, a quien tildó de mentalmente deficiente, dejó la frontera estadounidense en manos de Harris y que esta nunca la visitó.

“Ella no quiere que la llamen zar de la frontera, pero no me importa, estaba a cargo de la frontera pero fue deficiente… Este presidente mentalmente deficiente la puso a cargo de la frontera y ella nunca fue ni una sola vez”, aseguró.

La candidata demócrata, quien estuvo en el estado de Georgia, dijo que Trump es un hombre poco serio y advirtió sobre "consecuencias serias" si el republicano llega nuevamente a la Casa Blanca.

VEA TAMBIÉN ¿A qué se debe la ausencia de Joe Biden en la campaña de Kamala Harris? o

“Donald Trump es un hombre poco serio, y las consecuencias de que vuelva a ocupar la Casa Blanca son brutalmente serias, porque el hombre va a amenazar el seguro médico de 45 millones de estadounidenses basándose en un concepto… Seamos muy claros: alguien que sugiere que debemos acabar con la Constitución de Estados Unidos no debería volver a ponerse detrás del sello del presidente de Estados Unidos”, dijo.

Las elecciones a la Presidencia de Estados Unidos entraron a su recta final debido a que el país norteamericano se encuentra a menos de un mes del desarrollo de los comicios. Además, el país norteamericano ya adelanta las votaciones anticipadas antes de las presenciales del 5 de noviembre.

A tres semanas de la jornada, las encuestas indican que los comicios van a ser muy reñidos debido a que Harris y Trump están esencialmente empatados con el 49 % y el 48 %, respectivamente, según The New York Times.