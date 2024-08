María Corina Machado envía contundente mensaje a los empleados públicos de Venezuela

La líder opositora María Corina Machado envió este miércoles un contundente mensaje a los empleados públicos de Venezuela.

Por medio de un video compartido en la cuenta oficial de YouTube de Vente Venezuela, Machado destacó el esfuerzo y la dedicación de los trabajadores, reiterando su compromiso de hacer respetar la voluntad expresada por cada uno de los ciudadanos.

“Yo sé lo que están viviendo cada uno de nuestros empleados en estos días. Me duele y me indigna tanto como a ustedes porque un empleado que trabaja en un organismo o empresa del estado debe estar al servicio de la nación, la estructura del estado venezolano no le pertenece a un grupito sino a todos los venezolanos”, recalcó.

La líder opositora indicó que los trabajadores venezolanos deben ser reconocidos por su trabajo, talento y desempeño y nunca deben agachar la cabeza ante el régimen.

“Cuando demostramos nuestro triunfo, el régimen se desató es por eso que atacó a los jóvenes, periodistas, maestros y militares que salieron a las calles a exigir un cambio”, afirmó.

“Por eso les quiero dar tres mensajes: primero el régimen una vez más se está equivocando, no los conocen a ustedes creen que con todo esto que hacen van a sofocar este grito por libertad y justicia, pues no, eso no va a pasar. Así que ten la seguridad que vamos a hacer respetar la voluntad y la verdad”, agregó.

Machado pidió a los empleados públicos cuidarse unos a otros en medio de la crisis en la que se encuentra el país. Además, insistió en la importancia de hacer respetar la voluntad de los venezolanos.

“Segundo, necesitamos que entre ustedes se ayuden unos a otros. El régimen trata de sembrar desconfianza y temor entre ustedes, pero tú eres inteligente y sabes reconocer aquellos que claman un cambio para bien. Necesito que te cuides, que te informes bien de lo que está pasando y nos ayudes a divulgar estos mensajes de fuerza, compañía y fuerza entre toda tu gente”, expresó.

“En tercer lugar, prepárate porque el cambio es inevitable. Mucho más pronto de lo que algunos creen, todos ustedes van a poder expresarse libremente, levantar la frente con orgullo por ser venezolanos. A ustedes los vamos a necesitar para sacar este país adelante, vamos a poner a valer a Venezuela. Viene una Venezuela luminosa y buena que nos va a abrazar en una sola familia, esto es lo que viene y lo haremos juntos”, concluyó.