Trump arremetió contra Irán durante la Asamblea General de la ONU

Durante su intervención de la Asamblea General de la ONU, que se llevó a cabo este martes, el presidente de Estados Unidos se refirió a la tensa situación que mantiene su administración con la República Islámica.

Donald Trump anunció que a partir de noviembre entrarán en vigencia nuevas sanciones contra Irán y defendió una vez más el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní.

Ante estas declaraciones, el Gobierno de Irán respondió inmediatamente en el foro de las Naciones Unidas. El presidente Hasán Rohaní también criticó la postura de Washington y la calificó de hostil, asegurando que el enfoque de Estados Unidos está condenado al fracaso.

“El diálogo inicial comienza con el fin de las amenazas y las sanciones injustas que niegan los principios de la ética y el derecho internacional (…) Lo que Irán dice es claro, no hay guerra, no hay sanciones, no hay amenazas, no hay bullying, solo hay que actuar de acuerdo con la ley y el cumplimiento de las obligaciones”, afirmó Rohaní en sus declaraciones.