Análisis a propuesta de Dinorah Figuera de elecciones en Venezuela para 2028: " Si esto se patea a 2028, no podemos hablar de transición"

El programa La Tarde de NTN24 conversó con el politólogo Walter Molina Galdi sobre el debate que se ha creado en torno al encuentro entre la representante de la Asamblea Nacional legítima del 2015, Dinorah Figuera, y la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, tras el cierre del tercer ciclo de diálogos entre representantes de la oposición y la dictadura. El cual se dio en medio de una nueva jornada de movilizaciones por medio de las cuales el pueblo exigió elecciones presidenciales.