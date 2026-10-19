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Lunes, 19 de octubre de 2026
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Raúl Castro
Programa: El Informativo

“Aquí hay una prueba contundente”: abogado tras orden de captura de EEUU contra Raúl Castro

octubre 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Se incrementa la presión contra el régimen cubano, luego de que un juez de Miami, Estados Unidos, emitiera una nueva orden de captura contra Raúl Castro, uno de los históricos líderes de la dictadura, a quien se le acusa de tener responsabilidad en el derribo de dos avionetas de “Hermanos al rescate” en 1996, que dejó como saldo cuatro víctimas fatales. Sobre este tema, El Informativo de NTN24 conversó con el abogado miembro de Cubalex, Alain Espinosa, quien manifestó: “Es un punto de presión importante para la dictadura, para el gobierno cubano, el sentir de alguna manera que hay una persecución criminal en el mundo y que sus acciones no gozan de total impunidad”.

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