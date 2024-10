Edmundo González Urrutia sufrió accidente en España que lo llevó al hospital; esto es lo que se sabe

El presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado temporalmente en España, informó que sufrió un accidente que lo llevó a un hospital.

Según indicó el opositor venezolano a través de sus redes sociales, el incidente fue producto de un traspié o tropezón que lo dejó temporalmente con un cabestrillo en su brazo izquierdo.

“Hoy con mi cabestrillo -que fue lo que me dejó el traspié- le agradezco al hospital la atención y la valoración de nuestros médicos exiliados. ¡El que se cae... se levanta!”, escribió en una publicación en X, la cual acompañó de una fotografía.

El político venezolano de 75 años aseguró que al llegar al hospital le informaron que iba a ser “atendido por uno de los mejores médicos” que, para sorpresa de él, fue connacional de la salud que está exiliado en ese país igual que él.

“Llegó el joven doctor. ¡Era un compatriota venezolano! No solo me sentí orgulloso por el reconocimiento de sus colegas, también me conmovió pensar que el talento de mi coterráneo estuviera exiliado como millones, como yo”, agregó.

Ante esta situación González Urrutia aseguró que su compromiso luego de vencer a Nicolás Maduro en las urnas es “que el talento venezolano vuelva y nos apoye en la reconstrucción de Venezuela”.

Tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio, que el CNE del régimen otorgó a Maduro sin sustento alguno, la oposición liderada por María Corina Machado recopiló más del 80% de las actas y comprobó el triunfo de su candidato en las urnas.

La situación desencadenó una ola de manifestaciones ciudadanas que pedía el respeto de los resultados, al tiempo que aumentó la represión por parte del régimen contra la oposición y quienes exigían respeto por la democracia.

Por su parte, Edmundo González se vio forzado a salir temporalmente de Venezuela y exiliarse en España. El político argumentó que aspira estar el 10 de enero en su país para tomar posesión como nuevo jefe de Estado.

“Voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país… Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y aspiro que la voluntad popular de ocho millones de venezolanos se concrete ese día”, aseguró en ese entonces.