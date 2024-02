"Hay que defender la institucionalidad en Colombia": fuerte pronunciamiento de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y excandidato presidencial

Los desmanes cometidos contra el alto tribunal que imparte justicia en el país suramericano sucedieron la tarde del jueves del 8 de febrero luego de que los magistrados que conforman dicha corporación decidieran aplazar la votación para elegir al nuevo fiscal general de Colombia, tras dos rondas de votación y de no alcanzar los 16 votos mínimos requeridos.

Una multitud enfurecida, al parecer la mayoría proveniente de grupos sociales que apoyan al gobierno, bloquearon las entradas y salidas del palacio de justicia durante varias horas. Exigían a los magistrados de la Corte Suprema, la elección inmediata del fiscal general de la nación y agredieron a varios periodistas.

Expresidentes, congresistas y el magistrado Gerson Chaverra, presidente del tribunal supremo rechazó el accionar violento y pidió garantías al gobierno para ejercer sus funciones “sin presiones y amenazas”.

A esta fuerte declaración se sumó Federico Gutiérrez, líder de oposición y del partido colombiano creemos. “A mí me parece muy grave lo que ocurrió. Me parece que no es un hecho menor. Lo dijeron los mismos magistrados, que sus vidas corrían riesgo. La justicia tiene que actuar de manera independiente y el país no puede tener esas fracturas institucionales.Me parece muy grave. El presidente tiene que ser quien resguarde justamente la Constitución, quien dé garantías, quien entienda que hay una separación de poderes y que, por supuesto, no llame a la violencia.”

Mientras varias voces rechazaban el ataque contra la rama judicial, también surgió polémica ante un comunicado emitido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro respaldando la tesis de presidente Gustavo Petro de una posible ruptura institucional y presuntas amenazas de interrupción del mandato constitucional”.

Influyentes personalidades del continente americano, defensores de la democracia como el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga que hace parte del Grupo internacional ‘IDEA’ , sugirió que Almagro conozca de cerca la situación interna del país y converse con diversos sectores para “que entienda la verdadera dimensión”.