"He sido piedra en el zapato para el régimen por denunciar casos de corrupción": Nelson Semeco, periodista y abogado venezolano perseguido

El pasado 28 de junio, Yesica Urdaneta, esposa de Nelson Semeco, periodista y abogado venezolano perseguido, pidió en los micrófonos del programa ‘La Noche’ que organismos internacionales y legales tuvieran en cuenta la sistemática persecución que comenzó el régimen de Nicolás Maduro casi 6 años atrás en su país, razón por la que tuvieron que radicarse en Perú.

Tras un arduo trabajo de su familia y defensa, Semeco recuperó su libertad y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú le concedió el estatus de refugiado.

La Cancillería tuvo en cuenta los argumentos expuestos previamente por Semeco quien tuvo que salir su país natal huyendo de un sinnúmero de amenazas que ponían en riesgo su vida.

“Nosotros tenemos una trayectoria política en Venezuela que nos caracterizó en denunciar hechos de corrupción. En Perú decidimos contar con un portal que ayudara a las situaciones que ocurrieran en Venezuela. Desde aquí empezamos nuevamente a denunciar cosas que estaban pasando”, señaló Semeco.

Aunque recuperó su libertad el también abogado aclara que no puede salir de territorio peruano y que por ahora debe presentarse ante las autoridades cada 30 días. “Gracias al gobierno peruano, quien el día de hoy ha refugiado a este padre de familia.”

Semeco señaló que pese a la persecución que ha tenido que enfrentar junto con su familia, seguirá luchando por la liberad de su país. “He sido la piedra en el zapato no sólo del régimen al denunciar corrupción con pruebas sino también de empresarios que trabajan con el régimen, eso me ha costado todo lo que me ha pasado me duele por mi familia y mis hijas, pero ellas saben que su padre ha dedicado su vida para que algún día ellas puedan regresar”