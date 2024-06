Indignación en Brasil: Mujer llevó a un adulto mayor moribundo a retirar dinero de un cajero automático

Un nuevo hecho de presunto robo ha causado indignación y rechazo en Brasil. En redes sociales se volvió viral un clip en el que se ve a una mujer junto a un hombre de avanzada edad retirando un dinero de un cajero automático.

La mujer, de quien se desconoce su parentesco con el hombre, lleva al adulto mayor hasta el cajero y le estira la mano para que el sistema le reconozca el índice y así pueda retirar lo que, al parecer, sería su pensión.

Lo que más ha causado rechazo es la condición en la que se encuentra el hombre, pues se le ve en silla de ruedas y casi moribundo, al parecer, inconsciente de la situación.

En el video se ve que el hombre ni siquiera puede sostener su cabeza y cuerpo, pues es la propia mujer quien lo sostiene mientras retira rápidamente el dinero.

"Qué penoso que estemos viendo esto a estas alturas de la vida", "Señores, trabajen", "Críen a buenos hijos", "No lo imaginaba", "Dónde están los hijos del señor", "Señores, no se dejen engañar por las jóvenes ", "Me da tanta pena" y "Ojalá que se pronuncien”, fueron algunos de los comentarios.

Tras ver las malas condiciones de salud del hombre, la mujer se acelera a hacer el proceso para salir rápidamente del lugar antes de ser vista.

Finalmente, logra que el cajero retire la plata y, con un evidente rostro de satisfacción, se guarda los billetes en su pecho.

Cabe señalar que un hecho similar ocurrió en el mes de abril cuando una mujer fue arrestada en Rio de Janeiro tras intentar obtener un préstamo bancario para un anciano al que trasladaba en una silla de ruedas y que resultó estar muerto.

Los empleados de la sucursal bancaria alertaron a los servicios de emergencia después de que les pareciera sospechoso que la mujer pidiera un préstamo a nombre del hombre en la silla de ruedas, indicó la fuerza en un comunicado. Al llegar al lugar, el personal médico "confirmó la muerte", dice la nota.

La policía de la comisaría de Bangu, en el oeste de Rio arrestó a la mujer por intento de robo mediante fraude y profanación de un cadáver.

Medios brasileños informaron que la mujer dijo ser la sobrina del hombre y trató de obtener un préstamo de 17.000 reales (unos 3.250 dólares) a su nombre.

"Ella intentó simular que él estaba firmando los papeles. (Pero) Él ya estaba muerto cuando entró en el banco", declaró el jefe de la investigación local, Fabio Luiz, al sitio de noticias G1.