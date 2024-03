“Las autoridades deben trabajar en combatir todo el crimen organizado”: Ronna Rísquez sobre presencia del ‘Tren de Aragua’ en EE. UU.

Se han conocido detalles de las autoridades estadounidenses que aseguran que hay presencia de miembros del Tren de Aragua en ese país y que los integrantes son, en su mayoría, migrantes que ingresan por la frontera.

Sobre el tema habló en Club de Prensa de NTN24 Ronna Rísquez, periodista de Investigación venezolana y autora del libro ‘el Tren de Aragua’, quien aseveró que, si bien es muy probable que haya integrantes de esta organización criminal en Estados Unidos, el racero de juzgar migrantes por su apariencia como si fueran criminales no es lo correcto.

“Efectivamente, las investigaciones dicen que hay miembros del Tren de Aragua en algunas ciudades de Estados Unidos, pero el hecho de decir que son miembros de esta organización por usar un tatuaje no es claro, pues un tatuaje no define como miembro de una organización criminal, pues pueden existir miembros del Tren de Aragua sin tatuajes”, aseveró.

Además, añadió que no se debería encerrar la guerra contra el crimen organizado solo contra el Tren de Aragua, pues señaló que no operan con mayor diferencia a otras mafias que están en EE. UU. como la rusa o la mexicana, si no que el accionar debe ser contra el crimen organizado en general y no por países.

“En general, la presencia de cualquier grupo de crimen organizado debe preocupar a cualquier país, la expansión del Tren de Aragua ha sido muy estratégica, pero esto no los hace más poderosos que otras mafias que han operado en Estados Unidos como la rusa o las mexicanas. Las autoridades deben trabajar para combatir al crimen organizado como una gran estructura que afecta la seguridad del país indistintamente de la nacionalidad, el problema aquí es el delito”, dijo.

Por último, se refirió a lo dicho por la Fiscalía de Chile, que aseguró que detrás del asesinato del exmilitar Ronald Ojeda está el Tren de Aragua: “No tengo evidencia de que haya una relación entre esta banda y el crimen de Ronald Ojeda, los que lo dicen son los de la Fiscalía de Chile; sin embargo, en lo que conozco de la organización, el modus operandi de ese asesinato no coincide con el accionar del Tren de Aragua”.