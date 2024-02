Israel declaró al presidente de Brasil como persona 'non grata': "deshonra la memoria de seis millones de judíos asesinados por los nazis"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondió al presidente de Brasil, quien acusó a la nación de Medio Oriente de cometer un “genocidio” en la Franja de Gaza.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, comparó sus acciones con la campaña de Adolf Hitler para exterminar a los judíos.

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza no es una guerra, es un genocidio", declaró ante la prensa en Adís Abeba, en Etiopía, donde participó como invitado en la cumbre anual de la Unión Africana.

Tras esto, Netanyahu respondió: "al comparar con el Holocausto la guerra de Israel en Gaza contra el Hamás, una organización terrorista genocida, el presidente da Silva deshonra la memoria de los seis millones de judíos asesinados por los nazis y diaboliza el Estado judío como el más virulento de los antisemitas. Debería darle vergüenza", dijo.

El mandatario sudamericano de izquierda también declaró que el conflicto "no es una guerra de soldados contra soldados, es una guerra entre un ejército muy preparado y mujeres y niños".

"Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún otro momento de la historia. En realidad, ocurrió cuando Hitler decidió matar a los judíos", agregó.

El premier israelí dijo que "la comparación entre Israel y el Holocausto de los nazis y Hitler supone cruzar una línea roja".

Además, calificó los comentarios de Lula de "vergonzosos y graves" y anunció que su gobierno convocó al embajador de Brasil en Israel.

Las palabras de Lula difieren de su posición en noviembre, cuando afirmó en noviembre que el movimiento islamista palestino Hamás había cometido "un acto de terrorismo" en su ataque del 7 de octubre contra Israel, que dejó 1.160 muertos, en su mayoría civiles.

Ahora, ante la asamblea anual de la Unión Africana, una cumbre de jefes de Estado de los 55 países del continente, Lula volvió a defender la existencia de un Estado palestino.

"La solución a esta crisis sólo será duradera si avanzamos rápidamente hacia la creación de un Estado palestino libre y soberano", subrayó el sábado.

Lula afirmó que Brasil incrementará su contribución a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

En las últimas horas, Israel declaró a Lula "persona non grata" por sus comentarios sobre el Holocausto

"Es persona non grata en el Estado de Israel mientras no se retracte de sus declaraciones y no se disculpe", dijo el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz.