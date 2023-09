Pareja es captada teniendo relaciones en el baño de un avión y fueron aplaudidos por los demás pasajeros

Durante un vuelo a Ibiza desde Luton, uno de los aeropuertos de Londres, la tripulación del avión descubrió a una pareja teniendo relaciones sexuales en el baño del avión y los pasajeros grabaron en el momento en que les abrieron la puerta, convirtiéndose en un clip viral.

Como se observa en las imágenes, un miembro de la tripulación abre la puerta del baño ante la mirada de los pasajeros, quienes apenas vieron a esta pareja en su intimidad, no hicieron más que reír y sentir vergüenza ajena.

Posteriormente, en otro video, la pareja sale del baño y se dirige a sus puestos en el avión en medios de risas, gritos y aplausos del resto de pasajeros, quienes tomaron esto como una anécdota más de un viaje.

Los que no se lo tomaron con tanta gracia fueron las autoridades en Ibiza, quienes apresaron a la pareja una vez aterrizó el avión, ya que, según la Ley de Delitos Sexuales del año 2004, mantener relaciones sexuales en un baño público es ilegal.

Este es el video de la pareja teniendo relaciones en el baño de un avión:

La madre del hombre en cuestión habló con el diario británico The Sun sobre el clip que protagoniza su hijo y se hizo viral: "Estaba viendo Loose Women y estaban hablando del vídeo viral. Algunos de los amigos de Piers (el hijo) comenzaron a enviarme el clip. No es algo que una madre quiera ver".

La señora también contó que no conoce a la mujer con la que su hijo sostuvo relaciones sexuales: "Es un chico soltero de 23 años que está en su cumpleaños y va a Ibiza. Es un avión de fiesta. Pero Piers no quiere hablar de eso. Probablemente sólo quiera olvidarlo. Eres consciente de que estas cosas van a suceder en el destino de vacaciones, pero no esperas que sucedan en el vuelo".

Por último, la madre de Piers criticó el comportamiento de la tripulación y los pasajeros del avión, pues considera que no debieron abrirles la puerta y exponerlos de esa manera.

El video se propagó rápidamente por Internet y varios perfiles en redes sociales han compartido este clip que tiene opiniones divididas, pues algunos han señalado que hay doble moral de parte de los pasajeros al recibirlos con aplausos, pues señalan que no lo habrían hecho si se tratara de una pareja homosexual.