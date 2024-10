Repudio en Colombia por el atroz crimen de la niña Sofía delgado: familia clama justicia.

Luego de que las autoridades encontraron el cuerpo de la pequeña de 12 años tras 19 días de su desaparición, diversos sectores del país rechazaron su brutal asesinato.

Por su parte, la gobernadora del departamento del Valle, Dilian Francisco Toro propuso reabrir en Colombia el debate de cadena perpetua.

En entrevista con el programa ‘La Noche’ manifestó que crímenes como este no pueden seguir sucediendo en el país.

La Ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago señaló la urgencia de reevaluar los procedimientos establecidos durante los últimos 20 años en lo que se refiere a la protección de menores como también la necesidad de fortalecer la cooperación entre ciudadanos y autoridades.

Además, se pronunció a la reforma judicial que propone una rebaja de penas para quienes cometan delitos contra menores de edad.

“Estamos viendo que el 57% de estos hechos se cometen por la familia, cuando estamos trabajando sobre elementos que dificultan el tema probatorio, es muy importante tener alternativas para que no haya impunidad”.

En sentido, afirmó que dicho mecanismo estaría condicionado a la aceptación de cargos a fin de evitar la impunidad en los casos.

“Creo que el mensaje debe entenderse en ese sentido, y no en el de favorecer a un agresor, sino en el de tratar de responsabilizar al verdadero culpable y de imponerle una pena que tenga que pagar efectivamente. Una que simplemente se diga, no hay prueba, no hay elementos, y sobre esa base la impunidad sea del 100%”