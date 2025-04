La picante respuesta de Falcao a un hincha que lo criticó por un ‘carrusel de fotos’

El delantero de Millonarios Radamel Falcao García, actualmente está alejado de las canchas debido a una lesión en el cuádriceps.

Su lesión se dio durante un entrenamiento el pasado 8 de marzo, previo al encuentro que tenían que disputar los ‘Embajadores’ ante el Junior de Barranquilla por la fecha 8 de la Liga Betplay.

Desde entonces, el artillero se ha mantenido lejos de la cancha preparando su regreso al terreno de juego con el conjunto bogotano.

En medio de su recuperación, Falcao ha aprovechado para recordar algunas cosas, como el viaje que hizo a la Toscana junto con su familia.

Es por ello, que desde su cuenta de Instagram publicó un TBT (Throwback Thursday), el cual se usa en redes para compartir momentos que se quieren recordar.

El referente de la selección Colombia publicó un carrete de fotos de su viaje familiar, sin embargo, esto no fue del agrado de un hincha.

El hincha le recriminó el no estar en Bogotá entrenando para regresar al campo de juego, esto porque pensaba que Falcao estaba viajando.

“En vez de estar en Bogotá trabajando duro para la recuperación, con dedicación, a la altura de Bogotá… mejor dicho que falta de compromiso y menos mal Millos es el equipo de sus amores”, empezó diciendo el hincha.

El aficionado, que luego eliminó el comentario, también aseguró: “Tiene todo el derecho de viajar, pero ¿por qué no en época de vacaciones y fuera de sus épocas de trabajo?”.

Ante esto, Falcao respondió de manera picante: “¿lo de estudiar en USA no te dio para entender lo que es un TBT?”.

Los usuarios han alabado la respuesta del ‘Tigre’, ya que consideran que tenía que poner en su sitio al fanático que le faltó el respeto.

“Falcao me dice eso y no vuelvo a ver la luz del día en lo que me queda de vida”, “Ese es el Tigre que todos queremos”, “Hasta yo me desaparecería sin Falcao me contestara así”, “Bien hecho lo que le contestó Falcao”, “Eduque Tigre, eduque”, son algunos de los comentarios.

Se tiene previsto que el experimentado atacante vuelva a las canchas en el partido contra Bucaramanga, el próximo 16 de mayo por la jornada 14 de la Liga Betplay.