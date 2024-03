"Si ONU dice a Hamás que apoya el alto el fuego se están olvidando de nuestros secuestrados", asegura Irit Lahav, portavoz de 27 familias

En entrevista con el programa ‘La Noche’, Irit Lahav, representante de 27 familias de secuestrados por Hamás, manifestó preocupación por la situación de los rehenes que llevan privados de su libertad casi 6 meses y lamentó la manera cómo fue emitida la más reciente resolución del consejo de seguridad de la ONU.

“Estamos muy decepcionados sobre cómo la han formulado porque ellos separaron el alto fuego de la liberación de los rehenes. Está muy claro que lo más importante para nosotros es recuperar a nuestros rehenes, cualquier persona en cualquier parte del mundo, aquellos que nos están viendo en sus maravillosos hogares, si pudiesen apenas imaginar, si quizás su madre, o su padre, o su hermano, o un hijo fuera secuestrado, quizás dos y que las Naciones Unidas les dijera, siéntense, no hagan nada, y dejen tranquilos a los palestinos, acepten el alto fuego. ¿Es lo que está esperando la ONU que hagamos? Es una locura. Cualquier persona en el mundo jamás abandonaría a sus familias y regresaría a relajarse en sus casas”, dijo.

Desde la ciudad de Kiryat Gat, Lahav pidió más acciones por parte de Naciones Unidas e insistió en que pedir un alto el fuego sin recuperar a los rehenes es una locura.

"La ONU debe probarnos que están haciendo todo lo posible para liberar a nuestros hermanos, hermanas, y padres. Si ellos le dicen a Israel que haya un alto fuego, maravilloso, ¿irían ellos a Gaza a liberar a los rehenes, la ONU enviaría a su propio ejército para buscar y recuperar a los rehenes’, maravilloso. Si eso es lo que quieren hacer, grandioso. Nosotros quisiéramos evitar una guerra. Nosotros no queremos que nuestros soldados salgan heridos y que mueran. Lo único que queremos es recuperar a nuestros rehenes. Nadie en Israel quiere una guerra", agregó.

Por su parte, el internacionalista y director de la comunidad judía en Colombia Marcos Peckel, reiteró que Hamás ha manifestado en varias ocasiones su desinterés en cumplir con un alto el fuego y la más reciente decisión internacional no será la excepción.

“Hamás no va a respetar el cese al fuego como no lo ha respetado en el pasado e Israel no puede tener las manos amarradas en una zona de combate, dejar que sus soldados sean atacados. Ayer cuando la resolución fue emitida finalmente por el Consejo de Seguridad estaba por la mayoría 14-0, ya Hamás había lanzado cohetes a las ciudades norte y sur de Israel, o sea que transmite esa intención de no respetar y sí provocar a Israel a entrar en acción de combate para después acusar", aseveró.

La exdiplomática y consultora internacional Revital Poleg, manifestó frente a la abstención de Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad que este país es un gran aliado y que su decisión no cambia su política de apoyo hacia Israel.