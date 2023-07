The Trust for the Americas y la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá unen fuerzas para empoderar a las comunidades indígenas

En Washington DC, se llevó a cabo la 53ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que reunió líderes de varios países de la región, gran parte liderados por cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores.

Allí, organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos alzaron su voz para hacer parte de la cumbre que congregó a importantes actores.

Una de esas organizaciones sin ánimo de lucro fue The Trust for the Americas, que anunció el lanzamiento del programa “Empoderando a los Pueblos Indígenas a través de Proyecto Habilidades Digitales” junto con la Asociación de Mujeres Nativas de Canadá (NWAC).

Esta iniciativa, catalogada como "histórica", tiene como objetivo mejorar los medios de vida y las oportunidades de las comunidades indígenas en Québec, Columbia Británica y Alberta.

La Directora Ejecutiva de The Trust for the Americas, Linda Eddleman, habló en Club de Prensa de NTN24 sobre la alianza y su importancia para la región latinoamericana.