Venezuela expulsa al periodista argentino Jorge Pizarro que cubriría las elecciones presidenciales

El periodista argentino Jorge Pizarro denunció que el régimen de Nicolás Maduro no lo dejó entrar a Venezuela para cubrir las elecciones presidenciales del próximo domingo. En una entrevista a la radio Rivadavia, contó las horas de pesadilla que vivió en el aeropuerto.

Según relató, voló con la aerolínea Copa, que primero hizo escala en Panamá y arribó a Caracas a las 2.30 de la mañana de este jueves.

"Hice la fila de migración, cuando vieron mi pasaporte argentino me llamaron aparte. Una señorita vestida de azul con una insignia que decía Ministerio Público Popular, me interrogó severamente, me pasó a otra persona de civil que me repitió el interrogatorio y finalmente me pasó con una superior que me volvió a hacer las mismas preguntas".

Precisó que lo interrogaron diez veces con ocho preguntas que se repetían cada vez, y durante el proceso le sacaron al menos 14 fotografías.

Dijo que cuando les preguntó por qué le decía tantas veces lo mismo, "prácticamente casi me pone preso porque él dijo que las preguntas las hacía él. De ahí en adelante me interrogó diez veces, me tomaron 14 fotos en escenarios distintos, me tomaron el pasaporte, me hicieron grabar un video".

Indicó que inmediatamente se comunicó con el director periodístico del grupo dueño de Rivadavia, Jorge García. “Él confirmó que no hacía falta ningún permiso para venir, no había que hacer ningún trámite extraordinario o que resultase una condición sine qua non para poder ingresar y hacer el trabajo. Estoy acá esperando a ver qué hacen de mi vida”, dijo.

Pizarro señaló además que durante seis horas no le dieron comida ni agua, no lo dejaron tomar una medicación ni "prácticamente" ir al baño, y que lo aislaron en una sala del aeropuerto.

"Vino una persona y me dijo que, por no cumplir los requisitos para el ingreso al país, me van a deportar".

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela condenó la situación a través de sus redes sociales.