Diosdado Cabello prohibió la visita de cinco expresidentes que observarían las elecciones: "Aquí no van a venir a joder"

El número dos del Psuv, Diosdado Cabello, durante su programa 'Con el Mazo Dando', rechazó la visita de los cinco expresidentes de América Latina que visitarían el país para observar las elecciones presidenciales.

Este domingo 28 de julio cuando se realizan las elecciones presidenciales en las que Maduro busca ser reelecto para un tercer mandato y el opositor Edmundo González, promovido por María Corina Machado, tiene la ventaja en las encuestas, cinco expresidentes habían anunciado su visita a Caracas.

Se trata de Tuto Quiroga, Marta Lucía Ramírez, Vicente Fox, Miguel Ángel Rodríguez y Mirella Moscoso, que conforman el grupo IDEA, iniciativa de las Américas.

Sin embargo, Diosdado Cabello dijo que si lo intentaban serán expulsados.

"¿Ellos creen que aquí se entra así? ¿Y que cuando ellos lleguen nosotros nos vamos a asustar? ¿Qué va a ocurrir? Los expulsamos. Porque no están invitados y han demostrado con su conducta. No nos vamos a dar la vida con esa gente, son intrascendentes, aquí no van a venir a joder".