Brasileño de 30 años deja todos sus bienes a Neymar Jr. a través de un testamento

La última voluntad de un aficionado del fútbol es que todos sus bienes y pertenencias queden a nombre del astro brasileño Neymar. Así quedó estipulado en el testamento del hombre.

Según dijo el hincha anónimo, más allá de su pasión y amor por la selección de su país, la decisión de dejar todas sus posesiones a Neymar estuvo motivada por la afinidad que siente con el futbolista.

"Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. También sufro con la difamación, también soy muy familiar y la relación con su padre me recuerda mucho a la mía con mi padre, que ya falleció", declaró al medio local Metrópoles.

Por otra parte, el hombre resaltó que, aunque tiene casi 31 años, no está muy bien de salud y no cuenta con alguien cercano a quien dejarle sus cosas en caso de que desaparezca.

"No me gustaría que el Gobierno o familiares con los que no me llevo bien se quedaran con mis cosas", agregó.

En entrevista con la prensa local, el hombre sostuvo que ya había intentado ceder todos sus bienes materiales al jugador del PSG, pero que no había sido posible. Por esta razón, acudió a realizar un testamento para dejar legalizada su última voluntad.

Un documento, divulgado por el medio Metrópoles, da cuenta que el testamento del hombre fue firmado ante un notario de la ciudad de Porto Alegre en Brasil. En el texto se ve resaltada la voluntad del sujeto y el nombre del futbolista: Neymar da Silva Santos Júnior.

"Sé que, sobre todo, no es avaricioso, algo un poco raro hoy en día", concluyó el aficionado.

Sobre Neymar Jr., el brasileño es considerado uno de los futbolistas mejor pagados a nivel mundial. Según registra Forbes, el jugador cuenta con unos ingresos estimados de USD 85 millones para 2023.

Actualmente, el deportista se desempeña como delantero del París Saint-Germain Football Club en Francia.