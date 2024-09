Camarógrafo al que el Dibu Martínez agredió en el partido Colombia vs. Argentina despeja dudas de una supuesta provocación

En un emocionante partido correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, la selección de Colombia venció a Argentina 2-1, sumando así tres valiosos puntos en su camino hacia la cita mundialista.

Al final del encuentro, se presentó una acción fuera del terreno de juego que generó el rechazo de los espectadores que seguían el encuentro por televisión, y quienes lo han visto por redes sociales.

VEA TAMBIÉN Periodistas colombianos piden sanción contra el 'Dibu' Martínez por golpear una cámara al término del juego ante Colombia en Eliminatorias o

El protagonista del incidente fue el guardameta argentino, Dibu Martínez, quien golpeó una cámara de la transmisión que se acercó a él. Tras saludar a sus rivales, el arquero se encontró con el equipo y, sin pensarlo dos veces, le dio un fuerte golpe.

Johnny Jackson es el nombre del camarógrafo que operaba el aparato que golpeo el arquero del Aston Villa y habló sobre la agresión por parte del argentino en un video que se conoció en redes sociales y contó lo que ocurrió: “Me acerco a él y de la nada el Dibu me tiró, me dio rabia, me dio mucha rabia, porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, atajando, y yo operando mi cámara”.

Sin embargo, se ha especulado, sobre todo por parte de la fanaticada argentina, que lo que hizo el camarógrafo fue un acto de provocación por acercarse a buscar a el ‘Dibu’ y no a los jugadores colombianos que fueron los ganadores.

Johnny Jackson fue entrevistado este miércoles en Win Sports en donde contó con más detalles lo ocurrido con el arquero argentino y despejó dudas sobre la supuesta provocación: “Todo el tiempo estoy persiguiendo jugadas por la banda, al final del partido, la producción nos envía a la cancha a tomar reacciones como el cualquier partido de fútbol. Me ponchan, él saluda al arquero suplente, luego a Durán y yo no digo nada”.

“Quiero aclarar que por ética profesional y por contrato no podemos hablar con los jugadores, ni pedirles autógrafos, ni tomar fotografías. Yo me acerco al Dibu, él me manotea con la derecha y se va sin pedir disculpas. Yo intenté seguir grabando, pero me dejó el equipo descuadrado”, agregó el camarógrafo.

Así pues el agredido puso fin a los rumores de una supuesta provocación y se espera conocer si habrá sanciones para el Dibu Martínez por sus comportamientos antideportivos.

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD-COLOMBIA) pidió sanciones contra el portero de la selección argentina y rechazó el acto de agresión, al que calificaron como un “atentado contra la libertad de prensa”.

Además, pidieron a la Federación Colombiana de Fútbol un pronunciamiento sobre el hecho dirigido a la Conmebol, la Asociación del Fútbol Argentino y la FIFA.

“Colombia es un país en el cual la libertad a informar se respeta, de tal manera solicitamos a la Federación Colombiana de Fútbol se pronuncie enérgicamente ante la Conmebol, AFA y FIFA”, señalaron.

De igual manera, solicitaron a la FIFA una sanción ejemplar contra el portero campeón del mundo en Qatar en 2022.