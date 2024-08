Deportista corrió en competencia de atletismo con Covid-19 y ganó bronce en los Juegos Olímpicos

La jornada de este jueves en los Juegos Olímpicos París 2024, una de las últimas de las justas, estuvo marcada por varios sucesos sorprendentes que ocurrieron en varias disciplinas.

Uno de los más llamativos se dio en el atletismo, que vivió un día de sobresaltos, con la victoria del botsuano Letsile Tebogo en 200 metros ante el imponente estadounidense Noah Lyles.

Con Tebogo, el país africano consiguió la primera medalla de oro de su historia. El atleta ganó esta vez con una impresionante crono de 19 segundos y 46 centésimas, nuevo récord de África, mientras que la plata fue para el estadounidense Kenneth Bednarek (19.62) y el bronce para Lyles (19.70).

"Ha sido realmente una carrera bonita para mí. Cuando pasé a la final, mi entrenador me dijo que el trabajo ya estaba hecho, así que salí liberado a ver cómo iba", explicó el nuevo campeón.

Cuatro días después de colgarse el metal más preciado en los 100 metros, Lyles no pudo conseguir el doblete olímpico de la velocidad, un año después de haberlo obtenido en el Mundial.

Unos minutos después de terminada la final de esta modalidad, se conoció que Lyles estaba enfermo de Covid-19 y que por eso no había corrido en plena forma.

"Quería correr. Me dijeron que era posible, así que simplemente me aparté del resto", indicó en declaraciones a la NBC. "De los tres últimos días, esta jornada ha sido de lejos la mejor. No puedo decir que estoy al 100%, más bien al 90 o 95%", añadió.

El corredor tuvo que salir del escenario en silla de ruedas, momentos después de quedarse con el bronce en las justas.