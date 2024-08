Figura clave del Real Madrid colabora con la NASA para llevar personas a la Luna

El Real Madrid es sin duda uno de los equipos más importantes del mundo. El vigente campeón de la Champions League se ha convertido en las últimas décadas en el club más ganador del mundo gracias a las grandes figuras que han vestido sus colores.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

Los resultados positivos de los últimos años también se han dado gracias al staff que dirige al equipo merengue tras bambalinas.

Uno de ellos es el famoso preparador físico italiano Antonio Pintus, quien con un innovador método se ha caracterizado por sacar lo mejor de la parte física de sus dirigidos.

VEA TAMBIÉN Así reaccionó James Rodríguez al conocer que el futbolista Pepe puso fin a su carrera tras Eurocopa en la que acompañó a Cristiano Ronaldo o

En los últimos días, Pintus visitó la sede de la NASA en Estados Unidos, aprovechando la gira del equipo Blanco por ese país, para colaborar en el proyecto Artemis, que tiene como objetivo volver a llevar a humanos a la Luna.

El método Pintus, muy famoso en el deporte de alto rendimiento y que consiste en un seguimiento detallado de la parte física evaluando los niveles de oxígeno con máscaras especiales, ha impactado al organismo espacial estadounidense que ha optado por tener sus servicios.

Es por eso que ahora el experto en rendimiento físico, a la par de su trabajo con el club ‘Merengue’, colabora con la NASA para entrenar a los astronautas físicamente con el objetivo de que puedan volver a la Luna como lo hicieron en 1972.

La labor de Pintus es brindar estrategias de su experiencia como entrenador para que los astronautas se mantengan en forma mientras realizan sus misiones espaciales.

Carlos García-Galán, un ingeniero español que hace parte de la NASA, lo acercó al organismo en la pretemporada del verano pasado.

“Me presentaron a Antonio y me dijo que estaba muy interesado en las misiones de la NASA. Durante ese entrenamiento hablamos solo 10 minutos, pero enseguida vimos que había muchos temas en los que coincidíamos y que podíamos hacer algo (juntos)”, contó García en entrevista con el medio The Athletic.

Cabe recordar que Pintus es una de las figuras clave del Real Madrid, incluso los jugadores lo llaman “sargento” por su exigente manera de trabajar.