Entrenador hace público que dejará en la banca a jugador de la selección argentina que se encuentra en medio de separación de su esposa

El futbolista argentino Enzo Fernández, quien hizo parte de la selección nacional que fue campeona en el Mundial de Qatar 2024, ha sido protagonista de dos noticias en menos de 24 horas que han llamado la atención entre sus seguidores.

La primera de ellas toca a su vida personal. Su esposa, Valentina Cervantes, hizo público que se encuentran en medio de un proceso de separación.

“Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor”, escribió Cervantes en su cuenta de Instagram.

Cervantes mencionó además que sabe “la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene”. “Y con eso me basta, no quieran crear guerras donde no las hay”, precisó.

A la noticia de su separación, sobre la que en general la mayoría de fanáticos se lamentó debido a que era una familia que proyectaba felicidad, se sumó una que toca el presente deportivo del mediocampista argentino.

Su técnico en el Chelsea de Inglaterra, Enzo Maresca, le adelantó en público que será suplente en el próximo partido del club ante el Manchester United.

Explicó que cuando el argentino entra en el 11 titular el mediocampo del equipo pierde consistencia y "sufre" mientras que “Romeo Lavia y Moisés Caicedo nos dan ese aporte físico, de fuerza y estabilidad en el medio campo”.

“Cuando jugamos con Enzo y se mueve, sufrimos en esa parte del campo. En este momento, Moi y Romeo nos dan eso”, explicó el entrenador en la previa del partido que se cumplirá este domingo.

Fernández pierde de esa manera relevancia en un Chelsea, en el que solía ser titular indiscutido, justo cuando el equipo ha mejorado su nivel y se ubica en el quinto lugar de la Premier League con 17 puntos.