Fanáticos confundieron a jugador argentino con el ganador del Balón de Oro y le reclaman por haberle quitado el premio a Vinicius

En las últimas horas, se conoció el ganador del tan codiciado Balón de Oro 2024, un premio que se llevó a casa el mediocampista español del Manchester City Rodrigo Hernández Cascante, más conocido como Rodri.

El triunfo del español no sentó bien en los fanáticos, compañeros y amigos del brasileño Vinicius Jr., quien era uno de los favoritos para ganar este galardón.

La molestia es tal que los internautas han estado alegando un “robo” sobre Vinicius, al punto de hostigar a varios futbolistas en redes sociales.

Es el caso del argentino Rodrigo De Paul, quien fue confundido por los internautas y aficionados con Rodri. Sus redes sociales contienen comentarios de reclamo por haberle ganado el Balón de Oro al delantero del Real Madrid.

VEA TAMBIÉN Así quedó el ranking de países con más balones de oro luego de que Rodri ganara el cuarto para España o

En su última foto, publicada el 16 de octubre, el futbolista del Atlético de Madrid ha recibido todo tipo de comentarios de gente confundiéndolo con el español Rodri y acusándolo de “ladrón” y “robarle el Balón a Vini”, mientras otros lo felicitan por haber ganado este importante galardón.

“Le robaste a Vini”, “Felicidades por tu Balón de Oro, Rodri”, “Ladrón”, “Vinicius es mejor”, “Nunca serás Vinicius Jr.”, “Devuélvele a Vini su Balón de Oro”, “¿Cómo te atreves a robarle el Balón a Vini?”, “Le pertenece a Vini”, “No mereces el Balón” y “Hermano, dale ese premio a Vini, tú no lo mereces”, son algunos de los comentarios que recibió el argentino.

Ante los miles de comentarios, algunos usuarios decidieron intervenir para aclarar que hay un error y que Rodrigo De Paul no es quien ganó el Balón de Oro.

Rodrigo Hernández, jugador del Manchester City, como dijo en su discurso mientras sostenía el tan anhelado Balón de Oro, no tiene cuentas en ninguna red social, por lo que no puede ver ni comentar nada sobre lo sucedido en las últimas horas.

La molestia por la derrota del brasileño no ha sido solo algo de sus aficionados e hinchas del Real Madrid. Algunos de sus compañeros y amigos tanto en la selección ‘verdeamarela’ como en el equipo ‘merengue’ también mostraron su descontento.

Los futbolistas del Madrid, Eduardo Camavinga y Richarlison, mostraron su indignación luego de que su amigo no ganara el tan codiciado premio.

Por medio de su cuenta en la red social X, Camavinga se pronunció durante la ceremonia de premiación, a la que no asistió ningún representante del Real Madrid porque al parecer sabían del resultado, asegurando que no existe premio que pueda decir que el brasileño no es el mejor jugador del mundo.

“Política del fútbol (…). Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano”, expresó el centrocampista del Real Madrid.

Otro que decidió romper el silencio fue el delantero de la ‘verdeamarela’, Richarlison, quien publicó una foto junto a Vinicius portando ambos los colores de la selección de Brasil y un largo texto en el que explica su sentir.

“Todos los que vivimos el fútbol esperamos cada temporada los premios individuales con gran ansiedad. Hoy todos los brasileños que aman el fútbol se despertaron esperando ver a otro jugador de nuestro país ganar un premio al mejor del mundo después de tanto tiempo”, empezó diciendo.

VEA TAMBIÉN Preocupación en el banquillo colombiano: revelan primer parte médico del futbolista Jefferson Lerma o

El futbolista del Tottenham también explicó en su escrito que “desafortunadamente, por criterios que nadie puede entender, el premio no llegó”.

“Y no me malinterpreten, Rodri es un jugador que merece estar entre los mejores. Pero Vini no conseguir ese Balón de Oro, fue embarazoso, y la única persona que perdió hoy fue el fútbol”, añadió.

Richarlison comentó también que recuerda cuando Vinicius le dijo que su sueño era “ver a todo Brasil animándole. ¡Y ese día fue hoy! ¡Eres gigante y el mejor del mundo, kido! Y ningún trofeo va a cambiar eso. ¡Avanza y nunca te quedes callado! ¡Estamos todos juntos!”.

El futbolista Tchouameni Aurélien también tomó sus redes para escribir un mensaje. “Nada te quitará lo que has logrado, hermano. Todos lo sabemos. No están preparados para lo que les vas a entregar. Amor”, dijo junto con una foto suya con Vinicius.

Otro futbolista que también habrían dejado ver lo que piensa fue el retirado alemán Toni Kroos quien, durante la ceremonia en París, publicó una foto junto con Vinicius, acompañada con la descripción: “El mejor”.