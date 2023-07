Hamilton se olvida de rumores de un romance con Shakira y lanza un ‘dardo’ a Mercedes

Fueron varios años en los que Lewis Hamilton reinó hegemónicamente en la Fórmula 1. No obstante, desde que el piloto británico perdió aquella carrera de infarto en la última vuelta GP de Abu Dabi ante el Red Bull de Max Verstappen en 2021, el conductor de Mercedes no ha levantado cabeza en el deporte de los monoplazas.

Aunque los amantes de la F1 saben que la escudería Red Bull Racing se ha reinventado logrando abrirse paso de cara al futuro gracias a las virtudes disponibles del auto de Verstappen, el equipo de ingenieros de Mercedes intenta seguir el paso para competir.

El pasado domingo Hamilton completó el podio en el Gran Premio de Gran Bretaña, pero pese a ganar cuatro posiciones en la pista, el apodado 'Hammer' insiste con la falta de competitividad de Mercedes.

Recordemos que el inglés no gana desde la penúltima fecha de 2021 y la sequía llegó a 33 carreras. Por ello, desde el Autódromo de Silverstone, el atleta se pronunció.

“Definitivamente ha sido una temporada de altibajos y el último año y medio. Tenemos mucho trabajo por hacer (...) Creo que sé exactamente lo que tenemos que hacer y tenemos que tener algunas conversaciones serias sobre lo que vamos a hacer en el futuro”, mencionó el piloto.

La relación entre Mercedes y Hamilton no es un problema, pues el mismo atleta británico ha dicho en varias ocasiones que seguiría firme con la patente alemana. No obstante, el no ganar carreras ya empieza a ‘hacerle ruido’ a Lewis.

Esta información fue puesta sobre la mesa por el medio de comunicación de Reino Unido BBC, que logró entrevistar a Anthony Hamilton, padre del siete veces ganador de la F1.

En el espacio de preguntas y respuestas, el progenitor habló sobre un posible acuerdo de EUR 250.000.000 entre Mercedes y Lewis Hamilton.

Asimismo, de acuerdo con el portal británico, Hamilton también habría pedido un papel de embajador con Mercedes para el futuro.