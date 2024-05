Juan Pablo Montoya reveló que le cerró la puerta a Ferrari para no ser “un segundón de Schumacher”

En una reciente entrevista el expiloto colombiano de F1 Juan Pablo Montoya contó que la escudería Ferrari lo buscó cuando corría para BMW Williams.

“Ross Brawn (ingeniero de automovilismo británico que en su momento trabajaba para Ferrari) en un podio de Monza se me acercó y me dijo: ‘nos encantaría que algún día estuviera de rojo con nosotros’, me volteé y le dije: ‘no gracias’”, aseguró el corredor colombiano.

Lo que motivó a Montoya a no prestar sus servicios en la casa del ‘Cavallino Rampante’ tiene nombre y apellido: Michael Schumacher.

“Porque estaba Schumacher ahí, y estar de segundón de Schumacher… Yo en ese momento cerré la puerta porque estaba en Williams y lo único que quería era ganarle a Ferrari”, explicó.

A inicios del mes en curso, en su diálogo con Tom Clarkson en el primer episodio del podcast ‘Legeds’ del canal oficial de la Fórmula 1, Montoya también habló de su rivalidad con los hermanos Schumacher (Michael y Ralf).

Montoya recordó que compartió equipo con Ralf en Williams durante al menos cuatro años, pero que pese a eso nunca hablaron realmente porque en su mente “no estaba el hacer amigos”.

“Nosotros casi no hablábamos. Ahora con las redes sociales, los equipos son mejores amigos, salen juntos y van y juegan paddle, pero en mi tiempo yo no hablaba con nadie”, comentó.

“Yo venía con la mentalidad de no hacer amigos. Ahora todos son amigos y son buenas personas y es muy difícil ser un cabrón cuando eres buena persona. Es muy difícil atacar al otro y lanzarle el carro cuando te cae bien”, pronunció.

El oriundo de Bogotá consideró que Ralf en su momento era muy bueno: “Él era muy rápido. Él competía conmigo por mucho tiempo y era muy molesto, y las cosas que podía hacer con el carro eran irreal”.

Juan Pablo Montoya fue una de las grandes figuras de la F1 a inicios del milenio, algo que constatan sus siete victorias obtenidas desde 2001 a 2006.