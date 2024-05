"Lo que él ha hecho, yo lo hice en cinco años sin el mejor carro": Juan Pablo Montoya habló sobre estrella de la escudería Red Bull de la F1

Juan Pablo Montoya se destacó como gran figura del automovilismo a nivel mundial, es por eso que es el piloto colombiano que más lejos ha llegado en el deporte motor tras disputar seis temporadas en la Fórmula 1.

El exdeportista nacido en Bogotá se ha caracterizado, además, por su sinceridad a la hora de hablar sobre ciertos temas, así lo demostró recientemente durante una entrevista que brindó para el portal AS Colombia.

Montoya explicó la importancia que tienen tanto los pilotos como los autos para triunfar en el deporte motor.

“Uno en este deporte es carro y piloto. Tú como piloto puedes marcar un poco de diferencia, pero no tanta”, señaló.

En ese sentido, apuntó contra el piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez, por no aprovechar toda la calidad técnica de su auto en la escudería Red Bull.

“’Checo’ está dejando un poco de desarrollo del carro en la mesa”, dijo el expiloto.

El colombiano, además, se comparó con el piloto mexicano y dio a entender que en su carrera tuvo los mismos triunfos sin el mejor auto.

“’Checo’ se merece lo que ha hecho”, reconoció.

“Yo no busco compararme con ‘Checo’, se merece lo que ha ganado, pero lo que él ha hecho yo lo hice en 5 años sin tener el mejor carro”, resaltó.

El excorredor de Fórmula 1 también se sinceró al hablar de la posibilidad que tuvo para dejar la escudería Williams e irse a Ferrari, la cual rechazó para no estar a la sombra de Michael Schumacher.

“Ross Brawn (ingeniero de automovilismo británico que en su momento trabajaba para Ferrari) en un podio de Monza se me acercó y me dijo: ‘nos encantaría que algún día estuviera de rojo con nosotros’, me volteé y le dije: ‘no gracias’”, aseguró el corredor colombiano.

“Porque estaba Schumacher ahí, y estar de segundón de Schumacher… Yo en ese momento cerré la puerta porque estaba en Williams y lo único que quería era ganarle a Ferrari”, añadió.