Juan Pablo Montoya habló sobre su rivalidad con Michael Schumacher: "Había dos opciones, o te corrías o nos estrellábamos"

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya es el automovilista más importante en la historia de su país.

Durante gran parte de su carrera, se dijo que el colombiano guardaba una rivalidad con el expiloto alemán Michael Schumacher y su hermano, el también corredor, Ralf Schumacher, durante los primeros años de su trayectoria.

Ahora, años después, Montoya decidió hablar sobre esos rumores y su rivalidad con ambos pilotos durante su participación en el podcast de la Fórmula 1.

VEA TAMBIÉN Cristiano Ronaldo asombra a sus seguidores por mensaje sobre el fin del Ramadán o

En su diálogo con Tom Clarkson en el primer episodio del podcast ‘Legeds’ del canal oficial de la Fórmula 1, Montoya fue cuestionado sobre su rivalidad con los dos hermanos durante gran parte de su carrera.

Montoya recordó que durante un momento de su carrera tuvo la oportunidad de compartir equipo con Ralf en Williams durante al menos cuatro años, pero que pese a eso nunca hablaron realmente porque en su mente no estaba el hacer amigos.

“Nosotros casi no hablábamos. Ahora con las redes sociales, los equipos son mejores amigos, salen juntos y van y juegan paddle (entre risas), pero en mi tiempo yo no hablaba con nadie. Yo venía con la mentalidad de no hacer amigos. Ahora todos son amigos y son buenas personas y es muy difícil ser un cabrón cuando eres buena persona. Es muy difícil atacar al otro y lanzarle el carro cuando te cae bien”, expresó.

El colombiano, de 48 años, considera que Ralf en su momento era muy bueno: “Él era muy rápido. Él competía conmigo por mucho tiempo y era muy molesto, y las cosas que podía hacer con el carro era irreal”.

Montoya reveló que la rapidez de Ralf era muy molesta y frustrante para alguien tan competitivo como él, pero que la única manera de superarlo era “destruirlo mentalmente”, ya que no interactuaban.

Sobre Michael, el corredor señaló que el único problema que tenía el alemán es que en ese entonces nadie le competía.

“El único problema con Michael es que nadie le competía. Cuando Michael venía desde atrás, todos se corrían y lo dejaban pasar y eso me molestaba mucho”, explicó.

VEA TAMBIÉN La cuantiosa suma que Dani Alves devolvió al padre de Neymar tras salir de la cárcel o

Montoya añadió que “eran como ‘es Michael, no lo hagamos enfadar’. Todo el mundo le tenía mucho respeto y yo era tan cabrón manejando y la gente pensaba que yo era un loco, que funcionaba. Porque cuando les tiraba el carro, ellos sabían que yo no me iba a mover, entonces había dos opciones o te corrías o nos estrellábamos”.

El colombiano, de 48 años, reveló que la única vez que interactuó con Michael fue cuando corría en BMW y él estaba en Ferrari, porque ambos fueron invitados a una fiesta tras el final de la carrera.

“Estábamos Michael y Rubens y los tres nos emborrachamos”, reveló Juan Pablo Montoya durante su diálogo con Tom Clarkson.

Juan Pablo Montoya también habló sobre la pérdida de su título en 2003, sus victorias en Mónaco y Hockenheim y lo que habría hecho diferente en su carrera.