La divertida reacción de uno de los hijos de Messi ante uno de los goles que marcó en el triunfo de Argentina ante Bolivia

Tras la culminación de la reciente fecha FIFA para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026, el astro argentino Lionel Messi logró ponerse como líder en la tabla de goleadores de las clasificatorias.

El hat-trick que metió el delantero, de 37 años, fue fundamental para la goleada 6-0 de la ‘albiceleste’ ante Bolivia el estadio Monumental River Plate en la ciudad de Buenos Aires, en donde una vez más Argentina logró reafirmar su liderado en la tabla de posiciones de las eliminatorias.

Los goles de Messi llegaron en el minuto 19, 84 y 86 del partido, anotaciones que pusieron a gritar y saltar de felicidad a todos, en especial a uno de sus hijos, que tuvo una especial reacción a uno de los tantos que marcó su padre.

Por medio de sus historias de Instagram, Antonela Roccuzzo compartió el momento en el que uno de sus tres hijos celebraba los goles de su padre y donde da unas divertidas palabras ante la anotación.

“Vamos, vamos gol papá. Uh, me encanta, me encanta, me encanta cuando marca goles”, se escucha la voz de uno de los hijos de Messi, mientras Antonela enfoca el televisor con la celebración del astro y sus compañeros.

La reacción se ha vuelto tan viral que varios internautas han intentado averiguar cuál de los tres hijos del artillero de la ‘albiceleste’ fue el que dijo la célebre frase que tiene enternecido y divertido a más de uno.

“No tengo pruebas, pero cero dudas de que ese es Mateo”, “La pasión de papá se roba el show en casa”, “Ese es Mateo porque Thiago tiene otra voz y Ciro se ve más bebé”, “Fijo, Mateo Messi”, “Ese es Mateo jajajajaja cero dudas”, son algunos de los comentarios en redes.

Con los tres goles que marcó frente a Bolivia, la ‘Pulga’ se convierte en el líder de la tabla de goleadores con 6 tantos, superando al uruguayo Darwin Núñez que tiene 5 y al colombiano Luis Díaz que cuenta con 4.

El hat-trick de Messi ayudó a la aplastadora victoria 6-0 de Argentina ante Bolivia, dejando a los actuales campeones de América como líderes en la tabla de posiciones de las eliminatorias con 22 puntos.

La ‘albiceleste’ es seguida por Colombia que tiene 19 puntos, Uruguay de tercero con 16, Brasil cuarto con 16, Ecuador está de 13, Paraguay de sextas con 13 y en zona de repechaje está Bolivia con 12 puntos.

Venezuela bajó algunas posiciones y ahora se ubica en la casilla octava con 11 puntos, Perú de novena con 6 y cerrando la tabla está Chile con 5 puntos nada más.