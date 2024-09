La publicación de la Selección Colombia recordando la victoria de Argentina que no cayó nada bien en la afición: "Era en la final de la Copa América"

El pasado martes 10 de septiembre, la selección Colombia consiguió una histórica victoria ante Argentina, en Barranquilla, por la octava fecha de las Eliminatorias al Mundial de 2026.

La tricolor sumó puntos de cara a la clasificación a la próxima cita orbital y terminó con una racha de más de 15 años sin derrotar a La Albiceleste por Eliminatorias.

Fue tal la repercusión del triunfo que, en las últimas horas, en las redes sociales de la selección Colombia se volvió a recordar el histórico triunfo ante los dirigidos por Lionel Scaloni, no obstante, la publicación no cayó nada bien en los aficionados.

En la cuenta de X de la selección cafetera compartieron una imagen que comparaba el triunfo de Colombia ante Argentina en la última fecha de las Eliminatorias y aquella victoria por 5 a 0 en el estadio Monumental en 1993.

Dado que ambos triunfos se dieron en el mismo mes de septiembre, con pocos días de diferencia, desde la selección Colombia vieron con buenos ojos hacer la comparativa.

Cabe recordar que el 5 de septiembre de 1993, Colombia derrotó a Argentina 5 a 0 en el marco de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994, al que Argentina accedió por repechaje.

Sin embargo, pese a esa gran victoria, los cafeteros no gozaron de un buen mundial y terminaron eliminados en primera ronda. Es por eso que los hinchas colombianos recordaron el sabor amargo de dicha eliminación y repudiaron la publicación exigiendo incluso títulos.

“¿Eso da Copa América? No, verdad”; “En serio todavía recordando un partido de hace 31 años, no sean mediocres”;” Me pueden dar el resultado del 14 de Julio de 2024”; “Era en la final de la Copa América”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales en contra de la publicación.