La revelación del tenista suspendido por 15 años tras aceptar sobornos para amañar partidos: “esto es como una droga”

Hace unos días el mundo del tenis vivió un escándalo tras conocerse que se le acabó la carrera a un reconocido tenista español que fue suspendido por la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) por 15 años por haber aceptado sobornos para amañar los resultados de partidos.

Se trata Aarón Cortés, que alcanzó el puesto 955 en el ranking mundial de la ATP, y quien admitió haber cometido las infracciones entre 2016 y 2018 del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP).

La agencia mencionó que entre las faltas están incluidas “la manipulación del resultado de eventos y la aceptación de dinero para alterar el resultado de los acontecimientos, no informar sobre enfoques corruptos, apostar en el tenis y proporcionar dinero a dirigentes de torneos a cambio de comodines”.

“El jugador ha sido multado con 75.000 dólares, de los cuales 56.250 dólares están suspendidos”, precisó.

Ahora, el deportista, de 29 años, se ha sincerado sobre esta situación con el medio Infobae España, en una entrevista en la que aseguró que está muy arrepentido por lo que hizo y que sabe que tiene que pagar por sus acciones.

Sobre la situación, el tenista comentó: “Yo sé que mi imagen y mi nombre están dañados” y tras conocerse su suspensión “tengo el móvil que me explota. Gente que conozco, gente que no conozco tanto. Tengo miles de mensajes”.

“Estoy arrepentido. Por eso, desde el minuto uno, cuando me contactó la ITIA, yo estuve dispuesto a cooperar”, dijo el español al medio anteriormente mencionado.

Cortés señaló que tuvo unas charlas con la agencia y que fue él quien a las dos semanas intentó recopilar todos los partidos en los que había jugado “en los que podría haber amañado algo o haber ensuciado alguna cosa, les volvió a contactar”.

“Para darles todos los detalles de todo lo que yo recordaba, porque es que no quería guardarme nada. Lo he pasado muy mal”, añadió el tenista, que también reconoció: “hice algo mal, hice varias cosas mal y tengo que pagar por ello”.

Por eso acotó: “Yo vengo de una familia muy humilde. Era joven, viajaba solo. El pardillo de turno que se deja influenciar al final le hace falta el dinero y empieza a hacer cosas que no debe”.

“Estás en una burbuja ahí dentro y no te das cuenta. Empecé a tener ansiedad y a pensar todo esto fríamente dos o tres años después de haber dejado de competir. Al principio, aún estás como ‘bueno, he hecho esto como si fuera jugar a las cartas’. No, tío, que has hecho cosas mal. Vamos a ver, tú estabas intentando competir profesionalmente y la has liado. Has hecho cosas que no debes”, agregó.

El tenista, número 955 del ranking ATP, comentó que una vez se ingresa a ese mundo, todo lo ves con normalidad y reconoció que todo empezó a torcerse cuando se hizo amigo de unos sudamericanos que le dijeron: “oye, si vas mal de dinero, nosotros te podemos ayudar y tal. Tenemos algún amigo que nos puede ayudar”.

“Me dejé influenciar y dije ‘hostia, si por hacer esto y esto y esto te dan 500 o 1.000 euros o lo que sea, pues oye, bien, porque eso me salva la semana y tengo dinero para poder jugar, yo qué sé, dos torneos más”, puntualizó.

“Al final, esto es como una droga. Tú estás ahí metido en esa droga y lo que quieres es parecerte a Rafa Nadal o llegar a ser top 100 del mundo, jugar un Grand Slam. Era la única solución que yo veía en mi caso, cuando en mi casa no llegaba el dinero y cuando no había dinero, no tenía ni para entrenar o para viajar”, comentó Cortés.

El tenista español continuó diciendo: “El problema es que una vez que te metes, ya luego es como que cada vez lo ves con un poco más de normalidad. Sigues estando siempre con tensión, ansiedad, porque sabes que no estás haciendo algo bien. Pero estás ahí como drogado, por lo menos en mi caso. Tienes como una cortina de humo y no te deja ver más allá”:

Cortés, de 29 años, cooperó plenamente con la investigación de la ITIA y aceptó una sanción acordada, renunciando a su derecho a una audiencia ante un Oficial de Audiencias Anticorrupción independiente.

El período de inhabilitación del jugador comenzó el 27 de marzo de 2024 y finalizará a la medianoche del 26 de marzo de 2039. Esto quiere decir que la carrera del tenista está acabada.

“Durante el período de inelegibilidad, Cortés tiene prohibido jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los miembros de la ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Fédération Française de Tennis, Wimbledon y USTA) o cualquier asociación nacional”, expresó el organismo.