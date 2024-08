Momento en el que un fanático de Al-Nassr consuela a Cristiano Ronaldo, quien perdió su primer trofeo de la temporada

El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo cayó por goleada (1 - 4) el pasado sábado 17 de agosto en la Supercopa de Saudí ante el clásico rival Al Hilal y perdió la oportunidad de sumar su primer título en la temporada.

El equipo de CR7 recibió 4 goles, en un juego que desató la reacción airada del ex Real Madrid contra sus propios compañeros.

La rabia del ‘bicho’ era evidente, y es que el Al-Hilal encajó tres goles en menos de diez minutos, lo que derivó en la derrota abultada y la pérdida del primer título en disputa de la temporada.

Tras el cuarto gol del Al Hillal, que llegó por cuenta del brasileño Malcom Filipe Silva, Ronaldo no pudo ocultar su disgusto con sus compañeros por la pobre actuación. Los tres tantos con los que el rival le dio vuelta al marcador se anotaron entre el minuto 63 y el 72.

Desde la mitad de cancha, mientras el equipo rival celebraba, el portugués les hizo gestos a sus compañeros con los que evidenció su decepción por los goles recibidos.

Ronaldo se tomó su cara con preocupación y golpeó su cuerpo con las manos en señal de frustración por el mal momento de su equipo.

Después, hizo un gesto de sueño con sus manos, dando a entender que sus compañeros estaban dormidos.

A su vez, hizo un gesto obsceno, que fue interpretado por muchos como un mensaje de reclamo por el miedo de su equipo contra su rival.

El único gol del Al-Nassr, con el que se abrió el marcador, fue anotado por Ronaldo a los 44 minutos tras recibir un pase en el medio del área de su compañero Abdulrahman Ghareeb. A los 55 minutos empató el Al-Hilal y finalmente terminó dándole vuelta al juego.

Después de la derrota, ya en la ceremonia de premiación, un momento quedó enmarcado: un fanático de Al-Nassr consoló a Ronaldo, quien perdió su primer trofeo de la temporada.

En idioma inglés, el seguidor del delantero portugués mencionó: “no problem, you are the best player” (No hay problema eres el mejor jugador).