Néstor Lorenzo mostró su desacuerdo con la idea de la Conmebol de que el entretiempo dure 25 minutos por la presentación de Shakira en la Copa América

Este domingo 14 de julio se llevará a cabo la fina del Copa América entre Colombia y Argentina. El partido tendrá show musical de clausura a cargo de la barranquillera Shakira quien hará su presentación en el entre tiempo del compromiso, algo que nunca se había hecho en un evento de fútbol.

No se pierda | Destino América: conozca las 14 ciudades de Estados Unidos donde se jugarán los más apasionantes encuentros de la Copa América ↓

Al ser su presentación como se hace en el Super Bowl, 15 minutos resultan muy poco tiempo, pues necesitan hacer el montaje dentro de la cancha, esperar la presentación y luego desmontar, así que comenzó a circular desde la organización y por los diferentes medios la idea de ampliar el entre tiempo a 25 minutos, 10 más de lo habitual.

El técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, fue consultado durante la rueda de prensa previo a la gran final sobre este show y, no solo confirmó que le habían informado que sí se ampliará el entretiempo, sino que manifestó su desacuerdo con este cambio.

"Espero que el recital lo disfruten, Shakira es una excelente artista", inició el técnico ‘tricolor’ y prosiguió: "Cuando las reglas se cambian a priori para los dos equipos o la cancha es mala para los dos, no puedo decir que es bueno o malo, no me sale. No lo entiendo mucho, creo que debería ser como cualquier partido, porque cuando salimos en el minuto 16 nos han multado o sancionado, pero ahora resulta que hay un espectáculo y podemos salir en el 20 o 25, con la incidencia que puede tener en el físico de los jugadores y uno sabe lo que cuesta esos minutos en el vestuario".

"Me enteré hoy, había tenido algún atisbo, pero me habían dicho que me preocupara, pero hoy me enteré que es así y ya está", finalizó el entrenador argentino.

El seleccionador de Colombia también habló de su equipo y dijo que deberá dar "su mejor versión" si quiere tener opciones de ganarle a Argentina.

"Necesitamos ser la mejor versión de Colombia para ganarle al campeón de todo", dijo el técnico argentino en rueda de prensa.

Lorenzo se mostró satisfecho con el recorrido de sus jugadores hasta la final del torneo continental.

"Hemos tenido varios partidos con situaciones que nos hicieron reinventarnos. Estamos en un muy buen momento. El equipo tiene margen de mejora y esperamos tener una gran actuación mañana", dijo.

El técnico destacó la figura de James Rodríguez, que está reviviendo con la camiseta de su selección tras ser cuestionado en su club, el Sao Paulo.

VEA TAMBIÉN Como si fuera local: así fue el apoteósico banderazo a favor de Colombia en la previa de la final de la Copa América en Miami o

"Ha hecho una muy buena Copa América, tenemos la suerte de que está bien, de que ha asumido el liderazgo del equipo", dijo sobre James, autor de un gol y seis asistencias en el torneo.

"Sin duda es uno de los mejores de la Copa. Ojalá mañana corone con una muy buena actuación", añadió.

Respecto a la Albiceleste, Lorenzo subrayó que tiene similitudes con la selección cafetera.

"Son dos equipos que proponen, que quieren jugar. Argentina aun cuando no tiene la pelota es peligrosa (...) Nosotros tenemos algo parecido también", explicó. "Son dos equipos bastante parecidos. Argentina con un proceso más largo y logros ya obtenidos; nosotros con hambre".

El seleccionador de Colombia aludió también al hecho de jugar el domingo contra su país de origen.

"Por supuesto que uno ama y amó y trabajó para los colores de Argentina (...) Pero para todo el cuerpo técnico, la patria es el fútbol. Tenemos objetivos, sueños y nuestros hermanitos son los que están soñando con nosotros".