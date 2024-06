"No llegaba al balón": Conmebol reveló audios del VAR en revisión de penal contra Yerry Mina en el partido entre Colombia y Paraguay

La selección Colombia brilló en su debut en la Copa América 2024 que se juega en Estados Unidos al vencer a Paraguay, con un contundente 2 a 1 con los tantos marcados por Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, bajo las maravillosas asistencias de James Rodríguez.

No se pierda | Destino América: conozca cada uno de los estadios donde se jugará la Copa América 2024 ↓

Sin embargo, el encuentro que pone a la ‘Tricolor’ como líder del Grupo D, dejó una jugada que ha causado controversia entre los hinchas colombianos y los paraguayos.

En el minuto 83 del partido, la selección de Colombia se fue al ataque contra Paraguay en busca del tercer tanto del partido. En eso, James tuvo la oportunidad de enviar un centro, el cual Yerry Mina intentó cabecear, pero terminó cayendo dentro del área.

Ante esto, el juez del partido, el argentino Darío Herrera, había pitado penal a favor de Colombia. Sin embargo, los jugadores del equipo ‘guaraní’ protestaron y la jugada tuvo que ser verificada por el VAR.

Tras unos minutos de conversación con el VAR, el juez del encuentro anunció que no había falta contra Mina, por lo tanto, no era penal.

Horas después de este incidente, la Conmebol ha publicado los audios del VAR del momento en el que el equipo arbitral, no solo describe la jugada, sino que explica la razón por la cual no hay infracción contra el colombiano.

En el audio explican: “En el minuto 83, un centro al área del equipo blanco y rojo, un delantero y un defensor disputan el balón, produciéndose un contacto normal entre ambos para la acción. El árbitro sanciona penal”.

El VAR, se explica, en su chequeo protocolario en el que hace uso de diferentes ángulos y velocidades, consideró que la infracción contra Mina nunca existió, por lo que “invita al árbitro a una revisión de campo”. “El árbitro, al ver las imágenes, decide cambiar su decisión original de tiro penal poro no penal y reanuda con un balón a tierra a favor del equipo defensor”.

VEA TAMBIÉN Estos son los aspectos a tener en cuenta del estadio en el que Venezuela se jugará ante México el paso a cuartos de final de la Copa América o

En el audio revelado por la Conmebol también se escucha la conversación que sostuvieron los juces Silvio Trucco (VAR) y Rodrigo Carvajal (AVAR), además de la explicación que le dan al juez del encuentro por la que no debería cobrarse un penal.

“Claramente habilitado. Posible Falta. Sancionó Penal”, dice el VAR, ante esto el árbitro les dice: “Penal, lo tiene sujetado”

“Dice que lo tiene sujetado. Déjala correr, déjala correr. Fullscreen, dame fullscreen, no llegaba al balón”, tras esto le piden al juez argentino que revise tranquilo y con calma la jugada para descartar cualquier cosa.

“Yo veo que ambos jugadores se van tomando. No hay fuerza, no hay ningún impedimento para traerlo, ¿estamos de acuerdo?”, dice Trucco, mientras que Carvajal responde: “Estoy de acuerdo contigo. Para mí no es penal”.

El VAR entonces concluye que se trata de una disputa normal entre ambos jugadores, por lo que el argentino decide reanudar con “bote a tierra” y sin pitar la falta, algo en lo que todos están de acuerdo.

Pese a este incidente Colombia logró imponerse en su debut ante Paraguay y quedó como líder del Grupo D.

Ahora, la selección dirigida por Néstor Lorenzo deja atrás lo relacionado con los paraguayos y se concentra en su próximo partido contra Costa Rica, que viene de empatar 0 a 0 con Brasil, y contra quien se enfrentará este viernes 28 de junio.