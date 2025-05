Presidente de club colombiano causa polémica al anunciar que no les pagará a sus jugadores tras malos resultados en liga: "Como castigo no voy a pagar"

Este fin de semana se definirán los ocho clasificados a la fase semifinal en la Liga BetPlay Dimayor. No obstante, a pocas horas de esa definición, han causado gran polémica unas declaraciones de un dirigente de un equipo colombiano que amenazó a sus jugadores con no pagarles los sueldos tras los malos resultados.

Durante una entrevista en el programa Fútbol y Listo de Vive Radio, Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena, aseguró que no les pagará a sus jugadores el sueldo del mes que está en curso tras los malos resultados obtenidos en la presente temporada.

“No les hemos pagado la nómina, la última”, reconoció el dirigente.

A su vez, indicó que se reunió con los jugadores y les advirtió que no les pagará los sueldos dado los pobres resultados en la liga local.

“Yo me reuní con ellos y les dije ‘yo he cumplido hasta el último centavo permanentemente y ustedes no han cumplido, lo que han hecho es perder y perder y desvalorizar el equipo para mandarnos a la B’”, contó Dávila.

“Ellos son muy conscientes de eso. Ellos estaban al día, hasta la última nómina. No le he pagado ni la voy a pagar como castigo. No voy a cumplir”, agregó.

El dirigente sostuvo que ha venido cumpliendo con los sueldos, pero lo hará hasta el mes en curso. “Yo he venido cumpliendo todo el año y todo el semestre, al pie de la letra y mira donde estamos”, explicó.

Cabe recordar que el Unión Magdalena ocupa actualmente la última posición de la Liga BetPlay Dimayor con tan solo ocho puntos en 19 jornadas. Incluso, el equipo de Santa Marta no ha podido conseguir ninguna victoria en lo que va del semestre y peligra su permanencia en la máxima división.