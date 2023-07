Sonia O'Neill se ausenta del fútbol para descansar del "maltrato" de clubes y entrenadores

Sonia María O'Neill , de la selección de fútbol femenino de Venezuela, anunció su retiro temporal de la disciplina por temas de salud mental, tras denunciar maltratos de entrenadores y clubes, en una carta pública en sus redes sociales.

La mediocampista y defensa de 28 años que nació en Canadá y ha representado a Venezuela en la selección nacional, escribió en sus redes las razones de su decisión.

"Muchas cosas pasan en el mundo del fútbol femenino que la gente no conoce. Me siento bien físicamente, pero mentalmente no. Y está claro que necesito descansar y apartarme del fútbol por un rato. Dejé que la gente me tratara como un número sin valor, no como un ser humano, que me faltara el respeto hasta el punto que dejé de respetarme a mí misma como persona y jugadora".

"No estoy hablando de las redes, fanáticos o si juego o no, estoy hablando de clubes y entrenadores que no nos tratan como seres humanos. Entrenadores y personas pueden hablar sobre cómo alguien juega, pero lo que no es justo es decir mentiras acerca de mi carácter, mi personalidad, quién soy, cómo tuve mis lesiones o que digan que necesito subir fotos de fútbol en las redes, sino, no voy a jugar".

"De regresar de tres lesiones graves en un año y medio fue difícil, pero lo más difícil fue ¿Cómo la gente que se supone que te apoyan no te tratan como un ser humano? Voy a descansar por un rato y espero que pueda volver como la jugadora que era y con las mismas ganas de seguir luchando. El fútbol femenino tiene mucho que mejorar, especialmente los entrenadores y los clubes. Por favor, no empiecen a distribuir chismes. Jugué fuera de mi hogar y mi familia por 12 años y estoy cansada de la toxicidad en el fútbol femenino", finaliza la carta de la jugadora.