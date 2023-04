Últimas horas para que interesados en comprar uno de los clubes más importantes del mundo presenten sus ofertas

Este viernes 28 de abril se cumple el plazo para que los interesados en adquirir uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo, el Manchester United, pueden presentar su última oferta en el proceso de venta que abrió la familia Glazer, máximo accionista del equipo.

Los ofertantes tendrán hasta las 9 p.m. (hora local) para participar en la tercera ronda de ofertas que comenzó a principios de abril, después de las realizadas en febrero y marzo pasados, donde ningún ofertante alcanzó el piso de los 7.000 millones de euros que pedían los Glazer.

No obstante, los dueños, quienes colocaron a la venta el club en noviembre de 2022, advirtieron que la transacción podría darse o no, por lo que la venta todavía no está asegurada.

Para ese entonces, Joel y Avram Glazer advirtieron que no podía "haber ninguna garantía de que éste fuera a desembocar en una transacción".

Al parecer, las ofertas del presidente del Qatar Islamic Bank (QIB), Jassim bin Hamad Al Thani, como la del millonario británico Jim Ratcliffe, quienes son los dos principales candidatos para quedarse con el club, parecen haberse quedado por debajo de los 6.000 millones de euros, lo que constituiría ya un récord mundial en la historia de todos los deportes.

Jim Ratcliffe es propietario del grupo petroquímico Ineos y también tienen inversiones en el fútbol con los clubes Lausana-Sport de Suiza y el Niza en Francia. No obstante, su deseo es quedarse con el 69% del club de Manchester, dejando el 31% restante en manos de varios inversores institucionales. Por su parte, Jassim bin Hamad Al Thani desearía adquirir el 100% del club.

Los ofertantes tienen ciertas reticencias debido a que el club tiene varias deudas que acumulan unos 700 millones de euros. Además, se han mostrado preocupados por las remodelaciones que tendrán que hacerle al estadio Old Trafford, escenario que no está a la altura de los estándares actuales y que no fue elegido para la candidatura de Inglaterra e Irlanda para organizar la Eurocopa-2028.

A pesar de que el plazo se vence en la noche de este viernes, la incertidumbre continuará en los próximos días, ya que la familia Glazer decidirá la venta o no.