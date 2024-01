Este es el técnico que suena con más fuerza para reemplazar a Klopp en el banquillo del Liverpool

El entrenador alemán Jürgen Klopp anunció su salida del Liverpool, equipo al que llegó en 2015, en un mensaje a los aficionados en la televisión de la entidad. Lo dejará a final de temporada.

"Puedo entender que es una conmoción para mucha gente en este momento cuando lo escuchas la primera vez. Puedo explicarlo, no tengo suficiente energía", señaló el preparador de 56 años, que logró seis grandes títulos con los Reds, entre ellos la Champions (2019) y la Premier League (2020).

Sus adjuntos Pepijn Lijnders y Peter Krawietz también dejarán sus cargos al término de la presente temporada, precisó el actual líder de la Premier League, y que aún está vivo en la Copa de la Liga (clasificado a la final), Copa de Inglaterra (clasificado a cuarta ronda) y Europa League (clasificado a octavos de final).

Ante su inminente decisión, comienzan a aparecer nombres y uno de los que asoma es el del actual entrenador del equipo alemán Bayer Leverkusen, el español Xabi Alonso, quien tiene un pasado con los ‘reds’, pues salió campeón con el equipo de la Champions League en la recordada final bautizada “el milagro de Estambul” contra el Milán en la temporada 2004-2005.

Aunque los rumores los han dado a conocer tanto medios ingleses como alemanes, Alonso se pronunció al respecto y afirmó que las especulaciones son "normales". "En este momento soy realmente feliz aquí... no estoy pensando en mayo, estoy pensando en el partido de mañana", agregó.

"Cada día es un reto, cada partido es un reto y estamos en un viaje intenso y bonito en Leverkusen", indicó.

Los medios alemanes informaron de que Alonso tiene una cláusula en su contrato que le permitiría irse a uno de sus antiguos clubes -Liverpool, Real Madrid y Bayern de Múnich- si se presentase la oportunidad.

"Estoy pensando en donde estoy ahora, estoy en un sitio maravilloso y estoy disfrutando. Y creo que es el lugar adecuado, es todo lo que puedo decir", aseveró el DT español.

"¿Qué va a pasar en el futuro? No lo sé y de momento no me preocupa", añadió.

Alonso tuvo palabras de reconocimiento hacia Klopp: "Gran respeto y admiración por lo que hizo Jürgen los últimos nueve años en Liverpool y por cómo lo hizo".

Además de Alonso, las directivas del Liverpool también tienen en carpeta a Roberto de Zerbi, del Brighton; y Steven Gerrard, del Al-Ettifaq para reemplazar a Klopp a final de temporada.