Jürgen Klopp anunció que dejará el Liverpool al final de temporada y reveló la razón

El entrenador alemán Jürgen Klopp anunció su sorpresiva salida del Liverpol, que se dará al final de la presente temporada.

"Puedo entender que es una conmoción para mucha gente en este momento cuando lo escuchas la primera vez. Puedo explicarlo, no tengo suficiente energía", señaló el DT de 56 años, que logró seis grandes títulos con los 'Reds', entre ellos la Champions (2019) y la Premier League (2020).

Klopp relató que ya había tomado la decisión meses atrás y, aunque ni él mismo lo creía, es un hecho que dejará Anfield a mitad de año.

"Cuando estábamos sentados juntos y hablábamos de posibles fichajes, de la próxima concentración de pretemporada y de la posibilidad de ir a algún lugar, me vino la idea de no estar ya seguro de estar aquí, lo que me sorprendió a mí mismo", afirmó Klopp en una entrevista en la página de internet del Liverpool.

Desde que llegó a Reino Unido en 2015, el Liverpool conquistó seis títulos importantes, entre ellos la Liga de Campeones en 2019 y la Premier League en 2020, treinta años después del último título de los 'Reds' en esta competición.

Ahora, el club de Mersey está vivo en la Copa de la Liga (clasificado a la final), Copa de Inglaterra (clasificado a cuarta ronda) y Europa League (clasificado a octavos de final).