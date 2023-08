Cerca de 7 millones de venezolanos trabajan en la informalidad, según Atraem

Alrededor de 7 millones de venezolanos se dedican al trabajo informal, según cifras de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Emprendedores y Microempresarios de Venezuela (Atraem). Además, señaló que, en la actualidad, es la fuente de trabajo más importante del país.

El director general de Atraem, Alfredo Padilla, estuvo en La Tarde de NTN24 y señaló que de esos 7 millones, 3 se pueden considerar emprendimientos, pero pasarían a la informalidad debido a los altos tributos y las excesivas regulaciones.

“El trámite de registro es complicado y muy costoso, no hay incentivo a la formalización si no al contrario. Un país en estas condiciones debería estimular la empresa privada al máximo para que haya la mayor cantidad de oferta de empleo decente y en el sector público hay que disminuir la burocracia del estado, tener un estado más económico y privatizar un montón de empresas que el estado no tendría que manejar”, aseveró el experto.

“No se trata de satisfacción que haya siete millones de personas trabajando propia, lo ideal es que no existiera esa desproporción, la intención no es que sea un reconocimiento sino retratar la realidad de un país que ha estado soportando por mucho tiempo la intensión de un control totalitario de la economía”, señaló el invitado.